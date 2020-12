Ficohsa: El éxito de está en escuchar al mercado

Por E&N para Ficohsa

Ficohsa viene emprendiendo desde 2019 un proceso de transformación continua, que le ha merecido el reconocimiento de empresa admirada centroamericana 2020, también importantes galardones internacionales como el premio The Americas PMO of The Year Award 2020 y ser finalista para el premio World PMO of The Year Award 2020, por los logros obtenidos en transformación digital, eficiencia operativa y sostenibilidad.

“La certeza y claridad de la estrategia desarrollada desde 2019, responde a que Ficohsa está haciendo un esfuerzo estratégico y verdadero por escuchar al mercado y responder a sus demandas y necesidades, partiendo de diversos segmentos como el emprendedor, el corporativo, el ahorrante asalariado, creando y desarrollando para cada uno de ellos nuevos productos y sinergias entre ellos”, señaló Camilo Atala, presidente de grupo Ficohsa.

Un ejemplo es el nuevo producto que lanzaron con cervecería hondureña y su proyecto mipulpecerca, que bancarizara a miles de dueños de pequeños comercios en Honduras llamados pulperias o minimercaditos, beneficiándolos en términos de seguridad, nuevos ingresos y mejores oportunidades de venta.

También está Sara Whatsapp, el primer Bot transaccional en Centroamérica, a través del cual los clientes pueden pagar, transferir y consultar sus productos financieros con respuesta inmediata disponible 24/7, y con la seguridad que otorga la Certificación Enterprise. Está habilitado en los países donde Ficohsa tiene presencia: Guatemala, Nicaragua, Panamá y Honduras.

Otra gran innovación es la cuenta de ahorro disfruta + la única en Honduras que brinda a los clientes la posibilidad de acumular puntos por su compras con su tarjeta de débito. Además es la primera tarjeta de débito vertical. Visa Gold de uso internacional.

Entre las respuestas a la demanda del mercado está Ficomall, el primer centro de compras virtual de Honduras, impulsado por Ficohsa, para promover a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Todos los comercios afiliados pueden aprovechar este nuevo canal de venta de comercio electrónico, con apoyos gratuitos (hosting, publicidad, asesoria) por parte de Ficohsa.

Otras soluciones tecnológicas orientadas a los comercios afiliados son Fico Pos móvil y Ficolink. El primero ha sido una gran solución para la captación de ingresos para los emprendedores o empresas de todo tipo, que han establecido estrategias de entrega a domicilio.

Y, el segundo, ha facilitado la venta de sus productos a los comercios afiliados, especialmente la micro empresa y a los emprendedores clientes de Ficohsa, ya que permite que sus usuarios puedan comprar a través de un link de pagos que el comercio envía por Whatsapp y Redes Sociales.

“Ficohsa en medio de la pandemia, ha seguido confiando en la región y apostando por ella, por lo que hemos continuado con aperturas de puntos de atención, generación de nuevos productos y servicios basados en la digitalización, en medio de un proceso de transformación general de la organización”, concluyó el presidente del Grupo Ficohsa