Santiago Imberton: Innovar y abrir oportunidades

Está comprometidocon gestionar e impulsarun ecosistema sostenible enel tiempo para C. Imberton: proveedores, mayoristas y clientes finales.

“El liderazgo es estar abierto, es saber que uno no tiene la verdad absoluta. Saberqué cosas sabe uno y que cosas no sabe uno. No tratar deser el que conoce todo. Es perder el miedo a experimentar nuevas cosas, a hacerlo de formacalculada”, dijo.

Es saber balancear “todas las pelotas”: las de retorno inmediato, las de mediano y largo plazo. La pandemia les permitió ganar terreno en la omnicanalidad, llegar al consumidor a través de distintos canales de compra.