José Miguel Torrebiarte: Visión de desarrollo con propósito

Destacó que los valores heredados y bajo los cuales se rige Progreso es la base de todo lo que hacen. “Estos se reflejaron especialmente en la pandemia del COVID-19. Ningún colaborador fue despedido. Se hizo el valor de la solidaridad, se reflejó no solo de la empresa hacia sus colaboradores, sino que también de la empresa a las familias de los colaboradores”.

Explicó que durante la pandemia Progreso se volcó a cuidar a la gente, no solo en la parte de salud física sino en la mental. “Después de la pandemia nos unimos más, nos sentimos más equipo y estamos más preparados para nuevas situaciones. Aprendimos a lidiar bajo ciertas situaciones y a diagnosticar mejor las crisis que podemos tener”, explicó.

Torrebiarte agradeció a quienes lo nombran entre los Empresarios más admirados de Centroamérica en 2022, pero recalca que su trabajo no busca reconocimientos, pero sí generar proyectos que trasciendan. “Lo que hoy tenemos no es nuestro, solo nos lo están dando y nos lo están pasando para que nosotros lo podamos trasladar a futuras generaciones y tenemos que cuidarlo y mejorarlo. No podemos entregarlo en peores condiciones. Lo tenemos que entregar en las mejores condiciones y eso aplica a la empresa y al país, nosotros o la comunidad donde nos desenvolvemos”.

“Me siento muy halagado, agradecido que me tengan en mente porque seguro que las personas a las que se les preguntó son grandes líderes (...) me siento halagado y, hasta cierto grado, humilde en el sentido de poder cumplir las expectativas que se tienen”, concluyó.

LAS CLAVES DE UN LÍDER ADMIRADO

1. VISIÓN DE DESARROLLO

Torrebiarte recalca que es fiel creyente de la necesidad de construir juntos para un mejor futuro.

2. SOSTENIBILIDAD

Añade que la sostenibilidad está desde el origen de Progreso y marca su desarrollo.

3. EMPATÍA

Sostiene que esa es la palabra que quizá define mejor el liderazgo real de poder servir a otros.

PERFIL

Tiene un MBA de INCAE y un BS de Ingeniería Industrial del Virginia Polytechnic y Virginia Tech (EEUU).

Además de su labor empresarial trabaja en múltiples iniciativas para el desarrollo de Guatemala.