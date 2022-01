Alfredo Atanacio: El emprendedor persistente que busca más startups

Por Claudia Contreras, E&N



Antes de pandemia, el trabajo remoto no era primera opción de compañías del mundo. Pero el Covid-19 impuso una realidad donde el teletrabajo era la norma. Uassist.me, la empresa nacida en El Salvador que ofrece asistentes virtuales para cualquier lugar del mundo, cumplió 12 años en 2021. El teletrabajo duplicó el negocio. Pasó de contar con 200 a 350 colaboradores. La meta es triplicar el tamaño en los próximos 36 meses.

Bajo el liderazgo de Alfredo Atanacio y Rodolfo Schildknecht, han creado Uassist.me, las oficinas Point y el proyecto residencial LIVE, la Fundación Colabora. En noviembre de 2021 inauguraron el edificio “Colabora”, un centro de negocio de US$6 millones diseñado para conectar, colaborar mejor en la economía compartida.

El próximo reto es nombrar un nuevo CEO de toda la operación, fortalecer la estructura de Uassist.me y lanzar su propio fondo de inversiones, Colabora Ventures, dedicado para impulsar startups. “Rodolfo y yo vamos a concentrarnos en temas de crecimiento, estrategia. Vamos a dejar de estar en la parte operativa”. Agregó: “Claro que los dos vamos a estar en la junta directiva”.

Filosofía de vida

Para Alfredo Atanacio es importante poder dormir tranquilo de noche. “No hay mejor almohada que una conciencia tranquila”, afirmó. En paralelo, su filosofía como líder se rige por la empatía. Muchas veces en el día se pregunta: “¿cómo me sentiría yo con mis acciones?”. “Es super importante la empatía. La era covid cambió nuestra vida tantísimo. De repente detrás de una pantalla era difícil tener empatía. De repente se sentía estar en el metaverso porque estábamos todos en virtual. Tener empatía permitió tener una relación interpersonal con nuestros empleados, con nuestros colaboradores, proveedores. (...) Todos somos humanos, todos queremos un poco de atención, que nos comprendan. Ser conocidos”. También predica la coherencia en sus acciones, en lo que dice.

En su tiempo libre, dedica mucho tiempo a entender lecciones de fracaso. “El fracaso te empuja a reordenar el curso de tu vida”, explicó.

Hacerse a un lado de la parte operativa de Uassist.me ha sido una de las decisiones más difíciles que ha vivido, pero le entusiasma el futuro que viene. “Así como con los hijos que se van a la universidad, se casan, así igual los negocios. Uassist.me está experimentando un crecimiento super acelerado. ¡Qué mejor que encontrar una persona con experiencia, estratégica y alguien que sea más inteligente que nosotros nos ayude a crecer de forma ordenada! Estamos experimentando un crecimiento super acelerado. Llegamos a los 350 personas, estamos contratando todos los meses”.

Época de invertir

En un mundo marcado por el exceso de liquidez, Atanacio y Schildknecht fundaron Colabora Ventures. Han invertido en 45 compañías en los últimos 8 años en lugares tan diversos como Pakistán o India, o Centroamérica, con fondos propios. “Hoy los startups más interesantes de las que hemos invertido están en mercados emergentes”. Tiene contactos con una amplia red de fundadores e inversionistas en EEUU y Latinoamérica. “Tenemos una red extensa porque tenemos 8 años de invertir en startups. Invertimos junto a Sequoia Fund o Founder’s Fund. Uno de estos fondos que tienen más experiencia que nosotros. Tienen acceso a startups que ya vienen filtrados por ellos”. También usan el talento de Y Combinator para encontrar emprendimientos, de ese fondo nació Dropbox y Airbnb. “Hemos ocupado mucha data en el mercado para tener un algoritmo y tener inversiones a las que les estamos apuntando”, detalló. Añadió: “Tenemos un buen olfato, una corazonada por estar en el mercado para detectar oportunidades, con el balance entre valuación y potencial que permita retornos esperados”.

Atanacio ha insistido en múltiples ocasiones que desde Centroamérica el emprendedor debe pensar en venderle al mundo. Para él, el primer paso al emprender es simplemente hacerlo. “Nunca ha sido tan fácil poder dedicarse a algo que no es convencional. Hay maneras de hacer dinero que no es el típico empleo de ir a la oficina. Si alguien viene de videojuegos puede dedicarse a eso. Si quieres hacer unboxing puedes. Si quieren montar un negocio lo más importante es lanzarlo lo más pronto posible. No busquen tener el mejor producto a la primera. En el camino se va mejorando según la respuesta del público”.

¿Cuál es la gran enseñanza que dejó covid?

“Algo que es importante es que lo que creíamos imposible fue posible. Creía imposible un shut down mundial y fue posible. Algo imposible bueno también es posible. Hay que replantearse lo que es posible. Hay enseñanzas importantes tras la pandemia".