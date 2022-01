Francis Durman: Fiel creyente de la evolución empresarial

Por Daniel Zueras, E&N



"Nos gusta generar riqueza, nos gusta generar empleo, nos gusta crecer y tomar oportunidades que se dan en la vida y en diferentes momentos. Desde que tengo uso de razón y originalmente con mi padre siempre hemos sido un grupo bastante inquieto”. Así ve el mundo de los negocios Francis Durman. Apunta que el nombre “es el activo más valioso que tenemos. Tenemos cuidado siempre”. Y es que Durman es sinónimo de seriedad en los negocios. “La plata y los negocios van y vienen, pero el nombre siempre queda. Para nosotros el resguardo de nuestro apellido, de nuestra familia, es algo que valoramos y que cuidamos como el tesoro más grande”.

Un ejemplo de su forma de trabajar lo podemos ver desde la época de Rodrigo Carazo, mandatario en los primeros años ochenta, “me toca venir a apoyar a mi papá en los negocios, en un contexto dificilísimo, donde la devaluación del colón era cada hora, el negocio estaba totalmente parado. Con las inversiones que habíamos hecho para expandir la planta y todo parado. Y ahí tuve que tomar decisiones de cómo salir adelante”.

La situación era muy complicada. Durman rememora que todos los viernes le tocaba despedir a gente para poder seguir adelante con la empresa. “Cuando les llamaba por el parlante a mi oficina ellos ya sabían a lo que venían. Y un buen día, a las 2:45 pm me llaman y me dicen si me podían ver en mi oficina. Éramos 30 personas, no cabíamos y me dicen: “Vea, don Francis, nosotros sabemos que a las 3 pm usted va a hacer la misma llamada que ha venido haciendo tantos meses. Hagamos un trato: aquí se trata de que todos salgamos adelante, así es que díganos cuánto es el salario que usted me puede pagar y yo se lo voy a aceptar, pero no saquemos más gente del grupo”. En ese momento yo no estaba esperando esa propuesta de ellos, más bien estaba pensando a ver con qué venían a pelear contra mí. Cuando llegan y me dicen eso me desarmaron totalmente y recuerdo que se me salieron las lágrimas. Les podía pagar el 30 % de los salarios. Lo bonito fue que arrancamos, seguimos trabajando y a la vuelta de un año el negocio cambió, nos volvimos mucho más competitivos, logramos salir del mercado costarricense. Al tiempo pude devolverles los salarios que les había dejado de pagar. Eso lo tengo grabado en mi disco duro como una de las cosas más bonitas que yo he vivido y que de verdad hicieron la diferencia para poder sacar la empresa adelante”.

Francis Durman prefiere no dar nombres, “estoy seguro de que muchas de las personas a las que admiro están nominadas en este grupo”. Pero también admira a los que uno no ve y ejemplifica: “Un señor que pasa todos los días enfrente de mi casa vendiendo copos, granizados. Imagínese ese señor cuando entró la pandemia. Tendría los mismos temores que tuvimos los grandes empresarios de la región y tuvo los mismos retos. Verlo pasar todos los días durante este casi año y medio y todavía verlo ahí, con su negocio, llevándolo adelante... Esa gente es a la que yo admiro”.

60 años

Fundado en 1959 como Durman Esquivel, hoy el Holding Grupo Montecristo, tiene inversiones en compañías con actividades diversificadas, entre ellas: inmobiliarias, comercial, agroindustriales, forestales y financieras.