Dianne Medrano: Reinventa industria de hombres con mirada de mujer

Por Claudia Contreras, E&N



Llegar a ser CEO de Centenario Internacional implicó la entrevista más dura de su vida. Creyó que no iba a suceder. Pero aceptó el reto como una oportunidad para reinventar un negocio consolidado. “Es bonito ser un ejemplo para las futuras generaciones, porque estoy en una industria desarrollada por hombres. Creo que es una oportunidad para empoderar a más mujeres”, dice Dianne Medrano. Junto a ella, la mayoría de las vicepresidencias en Centenario están ocupadas por mujeres: que lideran producción, añejamiento, entre otras áreas.

La lider que sabe escuchar

La CEO de Centenerio Internacional parte de la premisa que su plan de trabajo puede cambiar en cualquier momento. Es una de las principales lecciones que le dejó Covid-19. “Aprendimos eso, contingencias o aprendizajes de lo que no funcionó en 2020. Por dónde están las zonas de consumo, cómo están posicionadas nuestras marcas. Lo que va a prevalecer en una situación así es la cercanía, nuestra flexibilidad de ejecución con clientes y consumidores. La ventaja es que somos una compañia mediana. Las decisiones se toman rápido”.

Visite el Especial Admirados 2021

“Aprendimos eso de la contingencia y de lo que no funcionó en 2020. Por dónde están las zonas de consumo, cómo están posicionadas nuestras marcas. Lo que va a prevalecer en una situación así es la cercanía, nuestra flexibilidad de ejecución con clientes y consumidores. La ventaja es que somos una compañia mediana. Las decisiones se toman rápido”, comparte.

Cree en la cocreación de equipo en darle sentido a lo que la gente opina y siente. “Me tomo el tiempo de analizar, entender, conocer habilidades, oportunidades. Me gusta mucho desarrollar gente, dar herramientas para que la gente tome decisiones propias. No soy de micromanagement. Confío en el talento que tengo y lo que trato de hacer siempre es dar dirección”, destacó Dianne tras responder por qué es una ejecutiva admirada.

El 2020 no fue fácil para Medrano. Tuvo que dividir su atención entre ser nueva madre y ser nueva CEO. Para ella, eso implicó ver cómo daba el ejemplo de ser ecuánime, un día a la vez. Así buscó la paz, en el balance. “El primero que tiene que creerse la ecuanimidad es uno. Es guardarse la angustia, la soledad. Era ver desde el otro. Era ver cómo desde lo negativo le vemos otro ángulo. Siempre se puede hacer algo diferente”. Es una férrea defensora de la equidad, no sólo de género, sino de la igualdad como seres humano. ”Si uno logra el respeto entre colaboradores, ser capaz de manejar una cultura… el resto se hace más fácil. Todos tenemos capacidades para aprender, para entender. El tema de los valores, el respeto, el ser gente primero, tener la capacidad de ponerse en los zapatos de otro, de ver cómo mi rol afecta al otro. Trato de ponerme en esos zapatos”. Su escucha activa le permite sentarse con gente 30 años para resolver problemas como con gente de múltiples edades. Repite: “Me tomo el tiempo para comunicar, para llegar a la gente. El hecho de que la gente sea prioridad nos permite ser equipo. Lo que ellos aportan es importante. No sentirse un número más, sino saber que son una diferencia”.

Enamorada de Costa Rica

Como CEO de una compañía durante la pandemia, su segundo reto fue “eficientizar los procesos en la búsqueda de ser más eficaces con menos recursos, mientras reinventábamos la manera de trabajar dentro de una realidad cambiante y llena de incertidumbre, tomando decisiones de manera rápida”. “Yo nada más doy las directrices de hacia dónde”, apuntó y agregó que en 2021 agilizaron la plataforma de e-commerce, “así como la actitud de todo el equipo”.

El tercero es convertir a Centenario al nivel de una multinacional. En este punto, se enorgullece de ser embajadora de Costa Rica en el mundo a través del ron que producen. “Cuando tienes una responsabilidad de llevar una marca país, un producto premium afuera, no puedo jugar con la calidad. Llevamos a Costa Rica en una botella. El tema de añejado lo tomamos en serio, llevar a Costa Rica en una botella lo tomamos muy en serio”. Ha sumado más vinos y destilados en el portafolio de la compañía. Cuenta con cuatro bodegas españolas, se trata de Sanviver, Cuatro Rayas, García Carrión y Campo Viejo; la chilena Luis Felipe Edwards y Jacobs Creek de Australia. También tiene a ABSOLUT, HPNOTIQ, Sierra Tequila, BURNETT’S, Chivas, Jaume Serra, entre otros.

Pese a tener unos sólidos indicadores de gestión, para Medrano es clave tener un porcentaje de flexibilidad. “Cómo de las necesidades y oportunidades que se habían planteado se pueden hacer de forma diferente. Fue la flexibilidad de pensamiento de encontrar salidas según cada contexto”, dijo.