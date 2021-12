Ilya Espino de Marotta: La panameña al frente del Canal de Panamá

Por Luis Alberto Sierra, E&N



Rompió paradigmas cuando asumió el primero de enero de 2020 el cargo de subadministradora del Canal del Panamá, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo. Pero no era la primera barrera que había superado en la organización, ya que cuando comenzó su carrera en el Canal en 1985 se había convertido en la única ingeniera en el astillero. Para Ilya, su crecimiento como líder fue gradual.

Pasó “de supervisar a una o dos personas, o supervisar a 100, lo que me dio un poco de temor, porque me tocó coordinar áreas fuera de mi zona de confort, que no eran de mi conocimiento técnico. Recurrí a una coach, quien me explicó que en el punto al que había llegado no tenía que depender de mi conocimiento técnico, sino de tomar decisiones y apoyar al equipo, apoyarme en personas que tenían el conocimiento. Eso me ayudó para supervisar áreas muy diversas, seguridad, ambiente, documentación histórica. Aprendí lo que era el rol de un liderazgo. Es estar presente para las personas a las que tu tienes que apoyar, ayudarlos a buscar las soluciones y las decisiones correctas”.

Esa formación previa le sirvió cuando lideró la ampliación del Canal de Panamá, dirigiendo a más de 1.000 personas. “Esos primeros pasos me ayudaron para poder hacer un buen rol y liderar un equipo grande, masivo, en una obra muy importante. Para mí lo más importante era tener esa presencia física, y afuera me interesaba por ver diferentes áreas del proyecto. Pienso que el liderazgo se trata de presencia y conexión con las personas, estar teniendo mucha comunicación, y diciendo cuenta conmigo, si tienes un pro- blema yo estoy aquí para ayudar a resolverlo”.

LA INGENIERA DEL CASCO ROSA

Espino es la primera subadministradora del Canal en un sector logístico dominado por hombres. Solía supervisar la ampliación portando un casco rosa. “Pienso que, con mi ejem- plo debo abrir las puertas para muchas otras que quieran aspirar a altos cargos. Lo más importante para mí es demostrar la capacidad que tenemos, para que se nos abran más puertas” reflexiona.

Desde su rol, se compromete también a mostrar cómo la diversidad da buenos resultados. “Los hombres y las mujeres somos diferentes, resolvemos asuntos de formas diferentes. La toma de decisión cuando tenemos un grupo balanceado, es más enriquecedora”.

Antes de asumir como subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta se desempeñó como vicepresidenta de Negocios de Tránsito y vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería durante el Programa de Ampliación del Canal. Fue designada como subadministra- dora en 2019, sucediendo a Ma- nuel Benítez, quien se retiró luego de más de 40 años en la vía.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO

Marotta ha aprendido que hay que adaptarse al cambio. “Eso es algo básico en lo que estamos viviendo, cada vez que pensamos que la COVID-19 está bajo control, sale una variante nueva. Entonces, hay que tener esa innovación, creatividad, agilidad”. Con la pandemia, el Canal tuvo que operar con 60% de la fuerza laboral y el otro 40% se fue a su casa, lo que para Espino les obligó a reiventarse para poder operar con un grupo reducido de personas, sin afectar al cliente. “Definitivamente el Canal ampliado ha ayudado mucho, por- que estamos pasando buques con mayor tonelaje, y con un buen servicio. Tenemos una fuerza laboral muy dedicada y muy comprometida. Eso ha sido clave”

Liderazgo

Ilya Espino obtuvo una licencia- tura en Ingeniería Marina de la Universidad de Texas A&M, y una maestría en Ingeniería Económica de la Universidad Santa María la Antigua en la Ciudad de Panamá.