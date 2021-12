Fernando Poma: Empresario, músico y líder enfocado en vivir con autenticidad

Por Pablo Balcáceres, E&N



“Si tuviese 90 años y en mis últimos días de vida, viendo hacia atrás, reflexionara ¿me hubiese gustado tomar esta decisión o no?”. Esa es la pregunta que guía a Fernando Poma. Más allá de su faceta como empresario exitoso, Fernando se define como un ser humano que gusta de vivir una vida de manera auténtica y alineada con su esencia personal.

“El activo más precioso que tenemos es el tiempo limitado con el que contamos”, piensa Fernando. Sobre esta guía, procura vivir de manera intensa, experimentando las múltiples actividades que le apasionan. Al mismo tiempo que dirige como vicepresidente Real Hotels & Resorts, el brazo hotelero de Grupo Poma, este salvadoreño también se dedica a la música. “A mis 40 años decidí volverme roquero y con dos amigos creamos la banda de rock Steady Rollin. Es increíble la felicidad y emoción que me ha dado este proyecto que empecé de cero. Hoy en día, contamos con dos discos y más de 5 millones de personas que han escuchado nuestra música”, celebra.

La adrenalina que gusta Fernando no solo viene del rock. Desde hace dos décadas pilota helicópteros, también ha hecho tours en motocicleta por tres continentes diferentes. “A mis 48 años empecé otra vez a jugar golf y a montar a caballo”, relata, y ha ganado medallas por estas actividades. En su visión empresarial, Poma se enfoca en visualizar claramente el negocio y sus objetivos, a través de un equipo confiable y de estrategias de diferenciación, estas últimas logradas tanto en infraestructura, como tecnología y servicio. “Mi rol principal hoy en día es el de pensar, tener una idea amplia y clara del negocio y de nuestros objetivos, además de cómo lograrlos”, reflexiona. Esto ha llevado a propuestas de valor emocionales, más difíciles de copiar por la competencia, como por ejemplo, El Mejor Descanso, The Place to Be, y el Renacer del Humanismo. “Tratamos de sorprender al cliente con productos y servicios que no sabían que existían y buscamos que los lleguen a considerar como esenciales”, sostiene el empresario.

En la construcción de su liderazgo, Fernando ha sabido acompañarse de un equipo de calidad, entre quienes destacan Esteban Majano, Roger Díaz, Dominique Gapany, Jose Martí, Mayra Galeana, Carlos Villalobos, Margarita Brenes, entre otros.

“A todos los he contratado pensando en la premisa que quiero tener un equipo de gente mejor que yo, con los cuales pueda contar, que trabajen hacia la excelencia y a quienes pueda darles muchísima autonomía”, reflexiona. Sobre la construcción de su equipo, plantea que “mi rol principal es establecer la estrategia, poner a cada persona en el rol correcto y apartarme para que estos líderes trabajen para lograr nuestros objetivos. Nunca me entrometo para ver en que están trabajando. Más bien, soy un recurso al cual ellos acuden para cierta dirección y lineamientos”.

Es a su familia a quienes más admira: Ricardo Poma, su padre, su madre Florence, sus hermanos Alberto y Andrés y a sus primos Alejandro y Diego. “Tenemos una relación excelente, cada uno en su rol y, juntos, disfrutamos el viaje y remamos hacia delante”, describe. Además, siente admiración por Warren Buffet y por el guitarrista Eric Clapton.

Trayectoria

Fernando Poma se ha desempeñado como Director Ejecutivo de Real Hotels and Resorts (RH&R) a partir del año 2000 y como su vicepresidente desde 2013. RH&R posee y opera 21 propiedades en EE.UU., Centroamérica, República Dominicana y Colombia.