Alejandro Argumedo: Compromiso con una visión a lo grande

Así como se admira a un atleta de alto rendimiento por su disciplina, entrega, pasión y liderazgo en la industria, así define Alejandro Argumedo, CEO de hugo App a una empresa admirable. “Cuando arrancamos la empresa en la región no se veía mucha digitalización. No había apps donde se metiera una transacción local. Queríamos demostrar que podíamos hacer cosas grandes, queríamos que aquí (El Salvador) puede ser un hub tecnológico”, inició Argumedo.

Su visión es a lo grande. Argumedo sueña con desarrollar la primera unicornio nacida en El Salvador, más innovadora, que conquista mercados más allá de las fronteras centroamericanas, ya sea con la marca hugo o una nueva gracias a las fintech. Mantiene un compromiso con la innovación, con liderar una aplicación distinta, de fácil uso para las personas. “Cuando decidimos hacer hugo teníamos la visión de hacer una empresa diferente, más libre, más enfocada en resultados. En hugo la gente viene con camiseta y tenis. Se respira un ambiente que permite dejar al individuo que pueda innovar, dejar el status quo, y que el individuo pueda brillar, (que puedan) hacer lo que les gusta. Nos gusta encontrar personas apasionadas, si no le sentíamos esa pasión, no son bienvenidos en el equipo. Conlleva mucho trabajo, necesitábamos esa gente apasionada por lo que hace, apasionada por cambiar el rumbo o la percepción de la región”, recordó el ejecutivo salvadoreño.

En octubre de este año, el holding alemán Delivery Hero, dueño de PedidosYa y con participación en Glovo y Rappi, compró a hugo App por US$150 millones, la superapp de entregas a domicilio, que está presente en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Parte de la estrategia para el próximo año es: "Seguir creciendo en todas las verticales que no es comida, hay oportunidad grande en el quick commerce. Algo que está evolucionando bastante son las entregas en 15 minutos de supermercados o conveniencia".



Hugo App nació con un capital inicial de US$120.000 en 2017 con el emprendimiento de Alejandro Argumendo (CEO), Ricardo Cuéllar (CFO) y Juan Maceda (CTO de Hugo). Con las ganas de despertar el orgullo salvadoreño y demostrar que en Centroamérica también se puede innovar y emprender.

Llega Delivery Hero

En octubre de este año, el holding alemán Delivery Hero, dueño de PedidosYa, con participación en Glovo y Rappi, compró a hugo App por US$150 millones. Al momento de su adquisición, la app de entregas a domicilio ya estaba presente en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y República Dominicana.

En la nueva etapa que inicia hugo, parte de la estrategia para el próximo año será: “Seguir creciendo en todas las verticales que no es comida, hay oportunidad grande en el quick commerce. Algo que está evolucionando bastante son las entregas en 15 minutos de supermercados o conveniencia”, afirmó Argumedo.

Tanto Hugo App como PedidosYa van a competir como marcas separadas, a pesar de pertenecer al mismo holding. "Hemos tenido que remar contra la marea. Hoy es más fácil porque ya no es un sueño (...). Decidimos vender porque sabíamos que habría más oportunidades. "En lugar de estar constantemente buscan- do capital, de venture capital, Delivery Hero nos fondeará el crecimiento de operaciones. Seguimos liderando la empresa. Vamos a abrir otro país en el Caribe. En 2022 se viene mucho de solidificar servicio, la operación donde estamos, viene mucha estructura, viene a mejorar la operación, a hacerla más eficiente. Y a brindar un mejor servicio", detalló el ejecutivo salvadoreño, que inició su sueño emprendedor en Nueva York cerca del ejemplo del fundador de ZAPPOS, de UBER en Estados Unidos, de Starbucks. De ahí nació su visión de hugo.

Lo que mantienen

En el acuerdo de adquisición quedaron excluidos los servicios de la aplicación como pagos digitales, proyectos de innovación, servicios de transporte o entradas para eventos deportivos. También quedó afuera la participación de los cofundadores de hugo en Yummy, una app venezolana de delivery que ya opera en Chile, Perú, Paraguay. “Logramos hacer inversiones en otras empresas de pago, de logística. Vimos que la sociedad tenía la necesidad de adquirir productos desde su casa”.



Argumedo explicó que en 2022 también exportarán parte del modelo de negocio que funciona en El Salvador, donde hay bodegas propias, tiendas de conveniencia donde se puede ir a comprar cerca de tu zona de residencia. Desde El Salvador, hay darks stores, tiendas de conveniencia y mucha apuesta al quick commerce. “Hemos estado pilotando acá la tecnología y operatividad para crecer en ese sector. La idea es regionalizar la mayoría de pilotos que estamos haciendo acá en El Salvador”.



Aunque la venta de hugo App no fue una decisión fácil para los cofundadores, Argumedo resaltó que es un respiro frente a la contínua búsqueda de capital inversor. Recordó la época donde tuvieron que hacer 900 llamadas a inversionistas en el mundo que confiaran en la visión de Argumedo.



“En lugar de estar constantemente buscando capital, de venture capital, Delivery Hero nos fondeará el crecimiento de operaciones. Seguimos liderando la empresa. Vamos a abrir otro país en el Caribe. En 2022 se viene mucho de solidificar servicio, la operación donde estamos, viene mucha estructura, viene más a mejorar la operación, a hacerla más eficiente. Y brindar mejor el servicio”, detalló el ejecutivo salvadoreño, que inició su sueño emprendedor en Nueva York cerca del ejemplo del fundador de ZAPPOS, de UBER en Estados Unidos, de Starbucks. De ahí nació su visión de cómo quería liderar a su gente, a su empresa.



El empujón que provocó Covid-19



Los confinamientos y las cuarentenas obligadas duplicaron el negocio de hugo App en 200%. Pasaron de tener 1000 repartidores hugos a 7000 motoristas en un país, de 150 a 1000 staffs. “Fue una locura: la Contratación, lo cultural de la empresa, nuevas métricas, nuevos procesos. Fue un crecimiento de locos, pero todo el equipo se tomó la responsabilidad. Sabíamos qué teníamos en las manos. Poder sostener la economía, generar empleos. Nacieron restaurantes virtuales, se han creado negocios, fue un crecimiento exponencial que todo el equipo se tomó la tarea de hacerlo. Eran domingos y nosotros en la oficina reunidos viendo cómo íbamos a suplir la demanda, andábamos entregando órdenes de supermercados, eligiendo camiones grandes que estaban parados (para entregar órdenes). Fue una aceleración tecnológica increíble. La gente se está acostumbrando a los servicios que trae la tecnología, a la conveniencia que productos tecnológicos pueden brindar, muchas empresas hemos visto nacer, la mayoría de empresas grandes digitalizando. La pandemia abrió los ojos a empresarios e inversionistas”.



El peso de hugo para la economía salvadoreña en 2020 permitió que muchos negocios continuaran funcionando en una época de confianmiento. En palabras de Argumedo, hugo App aporta mucho a la economía. “Hay muchos empresarios que depende de nosotros. Muchos motoristas dependen de nosotros. Somos un pilar de innovación, un pilar para atraer capital. A nosotros nos costó mucho conseguir fondos de inversión, fondos de capital. He visto pitch deck que dicen: quiero ser el hugo de…, nos ponen como un referente. El hecho que haya pasado la transacción da confianza a inversionistas que ven que se pueden hacer este tipo de negocios dice mucho”. Expuso por ejemplo que ahora hay startups que arrancan su negocio con US$1,5 millones. “Todo porque nos ponen de ejemplo, sí se va a detonar más el ecosistema de emprendedurismo. Creo que vamos a lograr atraer más capital por esto que estamos haciendo”, continuó.



En 2020, también se convirtieron en ángeles inversores con hugoVentures. Destinaron US$10 millones para dinarmizar proyectos en nichos específicos: fintech, insurance tech, blockchain, alimentos y bebidas, ecommerce; transporte y logística, importación/exportación, entretenimiento, turismo, salud, servicios, desarrollo tecnológico, software y servicio al cliente. Los seleccionados ganaron inversiones de entre US$10.000 hasta US200.000 por proyecto de emprendimiento.



Claves para atraer inversionistas



El CEO de hugo App recordó que su primer pitch para atraer inversión fue en 2015 con Ricardo Cuéllar, el CFO de la app. En ese momento, le expuso su idea de regionalizarse, de ser líderes en la región y aspirar a ser una empresa atractiva para Delivery Hero. “Teníamos esa visión de ser los líderes de la región. En el camino nos enamoramos del camino de crear un unicornio”. Entonces Argumedo trabajaba en Estados Unidos. “Me regresé de EEUU por la frustración de la percepción que la gente tiene de los salvadoreños”.



Estudió marketing y trabajó junto a Oscar Salazar, cofundador de Uber, entendió cómo funcionaba el capital de inversión, cómo trabaja la economía On Demand, donde todo viene a ti. Conoció los secretos detrás del movimiento emprendedor de startups en Estados Unidos. “Eso me dio credibilidad para que otros confiaran capital en nosotros. El Poder haber entregado retorno con ese pequeño capital… trabajar el primer año sin sacar un salario porque queríamos dar ese rendimiento, trabajamos día y noche para sacar la empresa a flote. De ahí, (la clave del éxito ha sido) pura persistencia”. Aunque no adelantó detalles, el futuro y crecimiento exponencial que viene para Argumedo viene con las fintechs.