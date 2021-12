Michael Ascoli: Empresario que convierte el miedo en oportunidades

Por Gabriela Melara, E&N



Convertir el miedo en oportunidad es una de las características de Michael Ascoli, un empresario guatemalteco, al que le ha tocado sobrellevar un negocio regional en medio de terremotos, inundaciones, guerras y, ahora, una pandemia. Sin dudarlo, regresó -en 2020- a la operación de Grupo Solid, luego de 12 años de haberse retirado y lideró la reciente expansión del grupo hacia Suramérica.

Fue atrevido y nadó contra la corriente. “Todos los mercados estaban asustados, pero esto era como la vida misma”, comparte. “En la vida hay personas más atrevidas y osadas, otras que no. Hay unos que ven una piedra y se tiran, otros que no. El que no se tira, no sabe la experiencia, el que se tira sí la sabe”, reflexiona.

Llevando esta filosofía a la práctica, en medio de una pandemia, decidió llevar su marca a Suramérica. Ahora, Grupo Solid se prepara para conquistar Brasil, Ecuador y Colombia, desde Paraguay, país que no estaba en su radar, pero que le dio una oportunidad de oro.

“Nadie viajaba, todos tenían miedo. Nosotros fuimos, conocimos y tomamos la decisión de comprar... Antes, uno llegaba al que vendía y había varios competidores de todo el mundo interesados. Pero, ahora, a todos les entró el miedo y nosotros supimos llegar”.

Ascoli llegó al país suramericano, junto con un equipo pequeño, el día que abrieron las fronteras. “No había nadie, llegamos el día que abrió el aeropuerto, todos asustados y no creían que llegamos por trabajo. Pero, nos fue bien, llegamos primeros, únicos y ahora estamos en este mercado. Nosotros sí estábamos interesados en comprar, con miedo, pero abiertos a conocer la oferta. Aquellos estaban dispuestos a vender porque ya no querían seguir con ese ambiente de incertidumbre”.

Su pasión por Grupo Solid, la empresa más grande de pinturas y recubrimientos de la región centroamericana, y por buscar hacer mejor cada día su trabajo ya incluye a las nuevas generaciones, sus hijas llegarán a vigilar el cumplimiento de principios, valores, buen trato y equidad dentro de la empresa.

Atracción de talento

Otro tema favorable en 2020 fue el reclutamiento. En este punto, el miedo volvió a jugar un rol importante. “Las multinacionales, nuestra competencia con el talento humano y joven, no estaban contratando y nosotros sumamos 300 empleos. Fue un gozo, porque gente con talento y ganas de trabajar, se quedó con nosotros, una translatina que crece”.

Creyente en Centroamérica

Ascoli es fiel creyente de que los centroamericanos están llamados a contribuir al desarrollo de la región.

“Debemos enfocarnos en mejorar la educación, en todos los niveles, invertir en infraestructura, si lo hacemos, nos comemos el mundo. No podemos vivir con infraestructura antigua y anticompetitiva”. Invita a los buenos ciudadanos a participar en política “y no solo buscar ser presidente, eso cualquiera puede ser, sino a unirnos en todos los ámbitos desde la asociación de padres, hasta la municipalidad”