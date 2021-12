Carolina Escobar de Fiallos: Cercana a sus colaboradores y comunidad

Por Gabriela Melara – Revista E&N

Carolina Escobar de Fiallos reconoce que la integridad es uno de los valores fundamentales que rigen su liderazgo dentro de PAILL, empresa de la industria farmacéutica en El Salvador que representa, luego de que su madre (Conchita Contreras) y sus hermanos le confiaran esta posición.

“La integridad implica un compromiso por desarrollar de forma competente y eficaz nuestra profesión. Como resultado se consigue hacer el bien a nuestro entorno, al desarrollarnos en nuestro trabajo, pero, sobre todo, implica tener calidez humana, promover la escucha activa y ante todo, ser solidarios”, reflexiona.

Para la empresaria salvadoreña, el fomentar un liderazgo de alto desempeño y cercano a la gente, es indispensable para cumplir objetivos y fomentar el desarrollo. “Esa es la diferencia que siempre debemos buscar”, señala.

--

“Como PAILL hemos trabajado siempre con calidad, y en pandemia lo hicimos con mucho más ahínco para llevar salud alrededor del mundo. Es todo un trabajo en equipo. Siempre he dicho que los colaboradores de PAILL son especiales y admiro mucho su compromiso y excelencia en todo lo que hacen en su rutina diaria”, Carolina Escobar de Fiallos, Directora Ejecutiva de Laboratorios PAILL.

--

La perseverancia es otro de sus pilares al momento de trabajar, asegura que esto es algo que aprendió de su mamá.

“Una de las principales enseñanzas que me deja es la perseverancia, el dejar la piel en cada meta que se proponga y el entusiasmo por emprender nuevos retos sin temor. Además, he crecido viéndola asumir con responsabilidad y humildad los éxitos alcanzados, eso me ha marcado”, comenta.

Para Escobar de Fiallos la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una labor que todo empresario o empresaria debe promover “porque es una manera de servir a los demás, de tener un equilibrio entre el crecimiento económico de la empresa y el cuido de los recursos naturales, así como el impacto positivo que se genera en las comunidades del país”.

Ahora, en la era Post-COVID, asegura que tiene el compromiso de seguir aprendiendo a desenvolverse con eficiencia en espacios digitales y a responder con nuevas habilidades ante las situaciones de cambio.

Igualdad de género

Por otra parte, como empresa, tienen el firme compromiso de promover la igualdad de género.

En la actualidad, un 70% de sus colaboradores son mujeres y de ellas, un 55% está en puestos de liderazgo. “En ese sentido, hemos venido trabajando por impulsar a nuestras mujeres”, destaca Escobar de Fiallos.

Inspiración

Doña Conchita Contreras, su madre, es la mujer que más la inspira y es su ejemplo a seguir.

Ella es la fundadora de Laboratorios PAILL. “Es una mujer visionaria que nos enseñó el amor por el trabajo, la disciplina, la responsabilidad y a dejar en cada una de nuestras acciones una huella de calidad”.

Su madre enfrentó el doble de retos ante un rubro exigente y competitivo, que demanda excelencia.

“Ella inició con un sueño y lo concretó tan sólidamente, que aquí estamos, casi 30 años después, siendo parte de las familias salvadoreñas y de la región centroamericana y el Caribe. Este éxito nos permite soñar y seguir trabajando por cumplir más sueños”.

Enseñanza

Las enseñanzas que les deja el COVID-19 son: Agilidad para responder a los imprevistos que una crisis trae consigo. Resiliencia para afrontar cualquier cosa de una manera propositiva, para seguir adelante.