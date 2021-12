Roberto Kriete: Un empresario que vuela sin límites

Por Pablo Balcáceres, E&N



Sus decisiones han sido discutidas y halagadas, pero sobre todo han ido revelando una trayectoria consistente tanto en el ramo de negocios como en los valores que le guían. A sus 68 años, y con 50 años de trayectoria empresarial, Roberto Kriete atraviesa una etapa de intensa actividad. Ha piloteado a Avianca para que salga del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos en un lapso de 18 meses, tras reorganizar el negocio y acumular una liquidez que ronda los US$1.000 millones.

Kriete lidera una de las más grandes renovaciones en Avianca: convertirla en una aerolínea low cost (bajo costo). “La transformación que estamos haciendo ahora en Avianca es la más grande de todas. Hemos logrado reducir su deuda a la mitad, hemos logrado capitalizar a la empresa y estamos cambiando el modelo de negocios”, resume este empresario Admirado 2021.



La transición hacia un nuevo enfoque de negocios se trata de una “decisión muy audaz”, valora el empresario. Nadie nunca en la historia de la aviación ha convertido una aerolínea legacy (tradicional) en una low cost... sí han reducido costos, pero cambiar de modelo mientras estás volando es complicado”.



Para ejecutar el proceso, Avianca ha transformado sus sistemas de ventas y la administración en un 90%. “Contraté a la mejor gente a nivel mundial”, dice Kriete, refiriéndose al CEO Adrian Neuhauser y al CFO, Rohit Philip, entre otros profesionales. ¿Por qué el giro al negocio hacia una aerolínea de bajo costo? “Quizás ya me aburrí que me pasen molestando en los medios por boletos caros”, expresa. Aunque en términos de billetes aéreos “nunca es suficientemente barato”, reflexiona.

A diferencia del servicio tradicional, que empaqueta todos los servicios en un solo producto, el low cost traslada la responsabilidad del enlatado al comprador. La aerolínea ofrece un servicio básico y simplificado al cual se le van agregando amenidades, tales como comida, bebidas, facturación de maletas, entre otros complementos.

“Estamos hablando de vender tickets a Miami en US$100, US$120”, afirma. El esquema implica transparentar los sistemas de ventas. La reducción en los precios de los tickets de Avianca mejorará el acceso a los boletos aéreos en la región. “Es esencial para hacer negocios, esencial para turismo y para visitar familiares”, sostiene.



¿Tiene sentido el plan en un entorno con las tecnologías de videollamadas en auge como Zoom, debido a la pandemia del COVID-19?



“El Zoom va a ser importante, pero si tú estás en el área de ventas y estás comercializando maquinaria o equipo caro y tu competencia hace un viaje para ir a visitar a tus clientes, no vas a pedirle una reunión en Zoom, te vas a subir en avión y te vas a ir para a contrarrestar lo que estos señores acaban de hacer”, ilustra.

A través de videollamadas no se pueden apreciar las sutilezas del lenguaje corporal en una llamada o interactuar en una cena, falta el toque humano. “El home office no será como lo fue en la pandemia, pero definitivamente no vamos a regresar a lo que fue antes de la pandemia”, considera el empresario.

Además, percibe nuevas dinámicas de viajes, como las reuniones periódicas entre trabajadores para estrechar vínculos, ya que el teletrabajo debilita la cultura corporativa.

Liderazgo y valores

Como presidente de la Junta Directiva de Avianca, Kriete guía a los ejecutivos acerca de la dirección de la empresa y aspectos claves. “No soy el CEO, pero sí he tenido la oportunidad de sentarme con Adrian (CEO), con el Financiero, con Recursos Humanos e influir fuertemente en el trato con la gente, en temas de compensación, de transparencia y específicamente en el modelo de negocios que vamos a seguir”, describe.

La filosofía de Kriete se basa en la humildad tanto en los negocios como en el aspecto personal. “Estoy donde estoy porque Dios o el Universo, una fuerza superior, me puso donde estoy, en una casa acomodada, donde mis padres me pudieron pagar una excelente educación, donde no tuve problemas nutricionales cuando era niño, donde me motivaron a esforzarme y tengo la enor- me responsabilidad de devol- verle a la sociedad”, piensa.



Le preocupa que Centroamérica aún no logra encontrar un desarrollo viable, sobre todo en el Triángulo Norte y Nicaragua; en tanto que Costa Rica demuestra que la educación hace la diferencia para mejorar las condiciones de vida de la población.

“Tenemos que encontrar un modelo viable, que sea un modelo de éxito económico y distributivo. Se tienen que generar más y mejores empleos bien remunerados, pero para eso tenemos que educar a todo el mundo”, expresa. Las democracias centroamericanas no han rendido los frutos esperados. “Por 25 años tu- vimos tasas de crecimiento de 2%, 2,5%, 3%. Pueblos sufridos como los nuestros no soportan tanto tiempo sin resultados económicos tangibles”.



Legado

“Me gustaría dejar como legado ese sentimiento de que quienes tenemos posibilidades tenemos una obligación de retornarle a nuestro país, a nuestra comuni- dad, y dejar un mundo mejor del que encontramos”.