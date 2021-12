8 características comunes de los líderes Admirados de Centroamérica

Por Pablo Balcáceres, E&N



A partir de ello, deduce 9 características comunes de estos líderes.

1. TRANSFORMADORES

Los líderes tienen un propósito transformador y no de hacerlo en forma lineal, sino exponencialmente. La obsesión por innovar va de la mano con esta comprensión de su rol. Saben que todo va a cambiar, todo se transforma.

2. VISIÓN ESTRATÉGICA

Miran afuera y a largo plazo. No ven límites sino posibilidades, aprovechan las crisis, dialogan con los stakeholders y ponen al cliente en el centro de todo tratando de reducir la fricción. Traspasan las fronteras de su país y el istmo.

3. DECISIÓN AUDAZ.

Creen que en Centroamérica se pueden hacer cosas extraordinarias, saben que su gente es capaz y se los hacen saber. Toman decisiones calculadas pero audaces.

4. ACCIÓN CONGRUENTE

Ante todo, la congruencia con la estrategia, con el modelo de negocio y con la promesa al cliente. Alinean sus acciones: su forma de organizar el tra- bajo, los recursos que brindan a sus equipos, la cultura que impulsan y el compromiso con tener el mejor talento.

5. COLABORATIVOS

Tienen empatía, transmiten la equidad como seres humanos. Buscan a los mejores, los integran, los suben al barco y cuidan a la gente.

6. PERSEVERANTES

El éxito no se compra, se construye. Por eso todos los líderes admirados trabajan con pasión y perseveran.

7. ACTITUD HUMILDE

No lo saben todo y buscan cómo aprender de otros. El error no es un pecado. El pecado es no analizarlo, no prevenirlo, no aprender.

8. LEGADO TRASCENDENTE

Quieren construir un legado que vaya más allá de sí mismos. Piensan en algo más que en beneficios y utilidades y trabajan para incorporar su impacto de sus compañías en la sociedad.

RESEÑA DE SKALENO ADVISORY

Skaleno es una firma consultora dedicada a acompañar a los líderes a construir su legado, a establecer buen gobierno corporativo y a transformar a sus organizaciones a través de tres prácticas principales: Legacy, Governance y Management.

Su compromiso va más allá de una relación meramente profesional, se conecta con sus anhelos y con los legados que quieren construir. También acompañan como guías para un diálogo ordenado entre familias y en coaching para el desarrollo individual o grupal. “Nos obsesiona comprender en profundidad sus problemas, buscar alternativas creativas, brindarles claridad y acompañarles en la ejecución”, plantea la consultora.

Skaleno entrega productos tangibles tales como: mapas estratégicos, planes de transformación, normas y acuerdos, esquemas de gobierno corporativo, procesos de sucesión familiar, procesos de gestión del cambio, entre otros. Más información en www.skaleno.com.