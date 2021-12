Admirados 2021: ¿Cómo es el perfil completo del empresario admirado en Centroamérica?

Por Pablo Balcáceres, E&N



Si buscamos un perfil completo del empresario admirado en Centroamérica podríamos decir que está compuesto por ser un visionario estratégico y líder inspirador, y que a su vez, se complementa al incorporar dos características de gestión personal que son ser “inteligente emocionalmente” hablando y acompañado de una importante “resiliencia”. “Sin resultados esto no sería posible, de ahí que ese legado sea el más mencionado y reconocido. Una vez obtenidos los resultados, piensan actualmente en la transformación e innovación como parte primordial de lo que quieren dejar como legado”, plantea Alejandro Domínguez, Socio Director de Skaleno.



Este ímpetu por renovar sus negocios y adaptarse al mercado se traslada a la operación diaria, la cual van delegando en sus equipos. Precisamente, una constante entre los empresarios admirados es que consideran una de sus prioridades establecer equipos de alto nivel, confiables, comprometidos y capaces de ejecutar en la práctica la visión y estrategia de la empresa. “Si bien la excelencia operacional es importante, la percepción es que los empresarios no lo consideran, ya que por ahí no está el crecimiento ni la permanencia en el mercado pues eso es finito, mientras que cualquier otro de los legados considerados pueden desarrollarse tanto como se quiera y se logre hacer”, valora Skaleno.



Estas mentes maestras persiguen trascender las fronteras y demostrar a la región y el mundo de lo que son capaces. Lo demuestran innovando, transformando, desarrollando organizaciones e impactando en la sociedad. De ahí que Miguel de Merodio, socio fundador de Skaleno, observa que los líderes distinguidos en Centroamérica han logrado superar las “creencias limitantes”.



Un ejemplo de ello es Roberto Kriete, presidente de la Junta Directiva de Avianca, quien fundó Aeroman en El Salvador, una firma de mantenimiento de aviones, a pesar de que el país carecía aparentemente de las condiciones para establecer una firma de servicios de ese tipo. “No es natural que exista aquí eso, pero fue decisión de que aquí lo vamos a hacer y lo vamos a hacer, y 20 años más tarde aquí está”, celebra Roberto Kriete.

“En Aeroman el gran obstáculo que siempre tuvimos para crecer es que no le vas a robar mecánicos a American Airlines o a alguien más para empezar. Tuvimos que empezar con un grupito muy pequeño y entrenarlos”, relata Kriete. La inversión en educar a especialistas de aviación con excelencia y éxito requiere de muchísima experiencia y dedicación, muchos de ellos ni siquiera habían visto una aeronave en sus vidas. “Cada muchacho nos cuesta entre US$15.000 y US$20.000 llevarlo a que pueda trabajar en un avión”, afirma Kriete. Como ya se mencionó, la visión, la estrategia y la inspiración están en el ADN de los más exitosos. Están inmersos en un círculo virtuoso, pues cuando demuestran resultados al mismo tiempo inspiran y motivan al resto. “La gente dice lo admiro porque está dejando un legado de resultados, está cumpliendo lo que dice, ahora le reconozco todavía más su visión”, reflexiona Domínguez.

Análisis Skaleno: Conclusiones principales

1 Los Empresarios, Empresarias y Ejecutivos Más Admirados están mayormente relacionados con los temas tangibles del negocio.

2 La innovación y la transformación están teniendo cada vez mayor relevancia dentro de las organi- zaciones

3 Hay dos características individua- les primordiales que se reconocen en los admirados por encima del resto: visionarios y estratégicos, seguidas de líder inspirador.

4 Dos elementos complementan la importancia de los admirados y están relacionados con su gestión personal: inteligencia emocional y resiliencia.

5 La congruencia en la forma de pensamiento y de actuar de los empresarios y ejecutivos los ha llevado a generar una contribución específica que es reconocida en Centroamérica.