Guatemala: El Consejo de Construcción Sostenible se consolida como la comunidad referente en construcción sostenible en el país

Por E&N Real Estate

La construcción es clave para la recuperación de Guatemala postcovid. Según el Banco de Guatemala, la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2021 es del 3.5% y es el sector construcción el que se estima tendrá un mayor crecimiento con cifras del 7.5%. A su vez, el sector construcción tiene un peso relativo del 4.3% del PIB.



Según Naciones Unidas, las edificaciones representan el sector que más contribuye a la generación de gases efecto invernadero, causantes del cambio climático. Esto al tomar en cuenta todo el ciclo de vida de las edificaciones (extracción de materias primas, procesos industriales para la fabricación de materiales de construcción, transporte, proceso constructivo y principalmente durante sus años de operación).

Es por ello que se ha convertido en el sector con mayor potencial de generar impactos significativos en la lucha contra el cambio climático y el alcance de los compromisos adquiridos en los acuerdos de París en el año 2015.

Según lo indicado por David Malpass, Presidente del Banco Mundial en el informe sobre “Perspectivas Económicas Globales” publicado en enero 2021, nuestra respuesta a la crisis hoy definirá nuestro futuro común para los años venideros.



Juan Carlos Valenzuela, Presidente del Consejo de Construcción Sostenible de Guatemala o Guatemala Green Building Council (GGBC), indica que esa respuesta a la crisis debe estar enfocada en la reactivación para el desarrollo; es decir, una reactivación sostenible donde los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas proporcionen una ruta para la acción para todas las actividades económicas, incluyendo la construcción.



Guatemala Green Building Council busca generar un impacto positivo para Guatemala y ser un actor relevante para la generación de iniciativas que promuevan la construcción de obras sostenibles. Para Valenzuela, “Guatemala hoy cuenta con las mentes creativas que son capaces de crear una cultura de negocios basada en la pasión de liderar la transformación de nuestro país, haciendo las cosas bien para las personas, el planeta y la economía, donde construir sostenible es la única forma de construir”.



Guatemala Green Building Council es una organización no lucrativa que busca promover las prácticas de diseño y construcción sostenible. De esta manera, desea provocar una transformación del mercado inmobiliario, del diseño y de la construcción en Guatemala hacia prácticas más económicamente factibles, ambientalmente amigables y socialmente aceptadas, de forma que se diseñen, construyan y operen edificios y comunidades más apropiados para el presente y futuro.



La entidad, con una trayectoria de 11 años en Guatemala, cuenta ya con más de 80 empresas miembro. Además, es parte de una red que se encuentra presente en más de 75 países alrededor del mundo. Fue fundado en Guatemala en el año 2009, aportando a la sociedad en 5 ejes principales:



1.Educación y capacitación

2.Generación de Herramientas Técnicas Locales

3.Incidencia en iniciativas de impacto

4.Transformación del mercado de la construcción

5.Voluntariado



La organización ha desarrollado distintos programas de concientización y capacitación, dentro de los cuales destacan:



●Programa Green Office: Programa de concientización y acción en empresas que busca promover la separación de desechos, generar conciencia sobre el uso de los recursos como energía, agua, papel, compras sostenibles, entre otros.

●Sostenibilidad para el proceso constructivo: Programa educativo que muestra las diferentes acciones a tomar durante el proceso de construcción para causar el menor impacto tanto en el entorno como con los recursos.

●Herramienta de Balance Hídrico para edificaciones: Programa que proyecta los impactos de las edificaciones en el recurso hídrico.



Además, el GGBC ha generado la certificación de construcción sostenible para viviendas: CASA Guatemala, una certificación que garantiza que la vivienda cuenta con la implementación de estrategias de sostenibilidad en diferentes áreas como: sitio del proyecto, consumo de agua, energía, materiales y los desechos, así como la calidad del aire.



Guatemala Green Building Council se pone a la disposición de los medios de comunicación para brindarles información en las siguientes temáticas:



●Construcción sostenible

●Certificación para vivienda sostenible (CASA Guatemala)

●Certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

●Certificación EDGE (excellence in Design for Greater Efficiencies)

●Certificación WELL

●Materiales sostenibles

●Economía circular

●Eficiencia energética y manejo adecuado del agua

●Acción climática: Visión global, acción local

●COP26

●Contribuciones Nacionalmente Adquiridas (NDCs) en los Acuerdos de París.