Cargill, empresa comprometida con impulsar el talento de las mujeres

Por E&N Brand Lab para Cargill

“ELLA no es capaz”, ese es un sesgo, muchas veces inconsciente, marcado por estereotipos o prejuicios dentro de las sociedades.

A lo largo de la historia, cada vez más mujeres se han atrevido a romper estereotipos y ahora las vemos triunfando en posiciones que fueron, por décadas, dominadas por hombres.

En el ámbito empresarial, esto queda reflejado. Un ejemplo de ello es la multilatina Cargill, que ha procurado implementar transformaciones culturales y de paradigmas, creando espacios para que las mujeres se empoderen y logren mayor presencia dentro de las operaciones de la organización.

"En un ambiente donde predominan hombres hay que demostrar que podemos, que somos iguales y que el trabajo es para cualquiera que quiera ejecutarlo con mucha entrega", comenta Dunia Lorena Aguilar Euceda, montacarguista de Cargill.

Bajo el lema: #RompeElSesgo, se pueden conocer historias de mujeres que con su ejemplo han marcado hitos en la historia de la organización e inspiran a otras mujeres.

"Cargill no limita la capacidad de las mujeres y sea la posición que sea apoyan a que mujeres tomen esos retos, estoy segura de que el fomentar esa cultura inclusiva en sus trabajadores ha sido de mucho beneficio", destaca Jackelline Franco, supervisora de Operaciones-Procesos

Tres profesionales Cargill que son ejemplo

Kemberly Umaña Calvo (Costa Rica) / Gerente de Manufactura Planta Bucanero Colombia

Es ingeniera Industrial de profesión y lleva más de dos décadas en la compañía.

Es una costarricense que, actualmente, vive en Colombia con su familia, donde se encuentra liderando la operación de Planta Bucanero.

"Me siento muy afortunada de trabajar en Cargill y contar con la guía de excelentes líderes que me han guiado y apoyado", detalla.

Kemberly ingresó a la empresa en 2001, en una localidad llamada Planta La Garita, donde fue operaria de producción, en el departamento de Chiller y Vísceras; donde paralelamente dedicaba tiempo para terminar su carrera.

Este esfuerzo vio sus frutos cuando logra el cargo de asistente de despacho y posteriormente ascendió a Supervisor de Despacho y Distribución; “estos cambios generaron un desafío muy importante en mi vida profesional, ya que era la primera mujer que lideraba esta área y al mismo tiempo la única mujer en el equipo, esto me permitió desarrollar mis competencias como líder y generar confianza de mi equipo para lograr juntos los resultados”, destaca.

Para 2011, formó parte de un proyecto del área Financiera, lo que le permitió ampliar su visión del negocio y conocer los alcances de otras áreas. En esta posición surge la oportunidad de participar para el puesto Superintendencia de Distribución y Despacho, posición a la que años anteriores había aplicado y le fue negada; sin embargo, seguía estudiando y preparándose para estar lista “cuando la oportunidad se diera nuevamente; concursé nuevamente y fui seleccionada para el puesto, esto significó un gran logro profesional”.

"A lo largo de las diferentes oportunidades laborales que he tenido en la Cargill he vivido el valor de priorizar a las personas de una manera autentica e inspiradora porque considero que nuestra gente es el recurso más valioso con el que se logran grandes cosas", asegura.

Dunia Lorena Aguilar Euceda (Honduras) / Montacarguista

Originaria de Tegucigalpa, pero por situaciones de la vida, emigró a Cortés, donde, de acuerdo con sus palabras, encontró una oportunidad valiosa en Cargill.

Empezó como seleccionadora de producto, actualmente se desempeña como montacarguista, donde ya lleva año y medio.

"La verdad todos los días son un reto muy fuerte por el hecho de ser mujer. Y sí, ha habido más que todo cuando vamos a capacitaciones y soy la única mujer, entonces cuando vienen los promotores y dicen “oh, tengo una mujer en mi charla” entonces yo creo que esos días son los que más digo, 'bueno, debo de darle para adelante a poner el género de ser mujer en lo más alto que pueda'", comenta.

Aguilar afirma que fue difícil sus inicios, pero en esos días recordaba el apoyo de su papá, con quien siempre, desde pequeña trabajó en la finca a su lado, por lo tanto, le mostró que no hay que tener miedo.

"Aquí fui la primera mujer en despacho, sólo había hombres y con el tiempo ha ido evolucionando más y tenemos una nueva compañera que está como coordinadora. Como operaria no tenemos, pero sí Cargill se ha ido diversificando más, haciéndolo parejo", comenta al hablar de la empresa.

Jackelline Franco (Guatemala) / Supervisora de Operaciones-Procesos

Llegó a Cargill como practicante y ahora es Supervisora de Operaciones-Proceso.

"Ha sido de las mejores decisiones que he tomado, no es un trabajo fácil, pero cuento con el apoyo necesario. Uno de los momentos que más marco mi vida fue la transición de calidad a producción...fueron muchos retos, que seguro me ayudaron a formar carácter y sobre todo a responder de manera ágil y eficiente", indica.

Afirma que uno de los retos fue liderar un equipo y romper paradigmas, ya que en este puesto solo habían estado hombres.

"Ante los ojos de muchos mi posición es para hombres, no ha sido fácil es un trabajo cansado, pero me apasiona y creo que esa es la clave de todo, amar lo que uno hace, siempre habrá circunstancias o personas difíciles en nuestro entorno, pero nuestra actitud ante las situaciones es lo esencial", reflexiona.

Las tres profesionales animan a las mujeres a no tener miedo, a tomar las decisiones correctas y buscar oportunidades, ya que empresas como Cargill están impulsando la igualdad dentro de sus operaciones.

Desde Cargill están haciendo las labores adecuadas para eliminar los prejuicios e incrementar el número de mujeres líderes en posiciones operativas.

Asimismo, identifican mujeres con potencial y les proveen de sponsors y mentores. "Todo con tal de dejar las brechas de género como algo del pasado", afirman.