Tres claves para hacer más atractivo tu Currículum

Por estrategiaynegocios.net



Tu Hoja de Vida es tu primera carta de presentación ante un empleador, entonces, vale la pena que redactes un currículum atractivo, que te represente y demuestre qué profesional eres.



El 70% de las ofertas laborales son ocultas, es decir, se accede a éstas a través de contactos. Sin embargo, aun aplicando a través de conocidos, podría necesitarse el CV para primeros empleos, tener un primer filtro con el reclutador, subir el CV a Internet, bueno, hasta dejar una copia en Recursos Humanos.



En ese sentido, el currículum u ‘hoja de vida’ sigue vigente y es necesario. Lo que, sin duda, está de ‘cero’ son los CV trillados, con información y una redacción digna de levantar bostezos.



Las frases bonitas y totalmente irrelevantes como: “Soy licenciado en… interesado en desempeñarme efectivamente en el área asignada. Con ganas de aprender y desempeñarme en.” ¡Déjalas!



Consciente que redactar CV, brief o carta de presentación profesional, no es algo para lo que se nos entrena, así que repiensa ¿qué significa llamar la atención de un empleador? y ¿cómo hacer una mejor venta de habilidades? en diferentes formatos: currículum para una bolsa de trabajo online, LinkedIn, video currículum, entrevistas.



Para empezar, antes de crear o actualizar el CV, considera una máxima de las empresas: ¡No tienen tiempo!, y a veces ni personal para reclutar, y entretenerse en el arte de descifrar un perfil profesional atractivo, pero con un perfil laboral mal descrito en el CV y, después, en la entrevista. Visto esto, en términos de número, más vale recordar que:



-El tiempo promedio que un reclutador dedica a mirar este documento son siete segundos.



-88% de los reclutadores dice descartar el CV desde que mira una mala fotografía.



-40% de los empleadores a nivel mundial afirma eliminar currículums por faltas de ortografía.



-17% valora más una buena carta de presentación, que un CV generalizado.



Y ¿entonces?, ¿cómo crear una hoja de vida que llame la atención?, y distinga a la persona de otras 300 que, en promedio, aplican por una vacante. Estas son algunas recomendaciones, que es importante ajustar según la experiencia y los objetivos de contratación de cada persona. No es lo mismo el CV de un egresado, que el de una persona interesada en cambiar de industria y actividad laboral.

Tres claves

1. Vende tus resultados

Una forma rápida de resolver la redacción de un currículum es limitarse a describir responsabilidades. Ayuda a saber ¿qué has hecho?, pero no destaca. Para distinguirse, los ‘datos duros’ son mejores aliados.



Una fórmula que puedes utilizar en el apartado ‘Experiencia’ y ayuda a resumir cómo sobresaliste es “CAR” (Challenge-Action-Results, por sus siglas en inglés), esto significa redactar los párrafos de experiencia profesional bajo la siguiente fórmula: Reto+ Acción que tomaste= ¿qué resultado? Esta metodología permite explicar habilidades, dejando claro qué tipo de resultados o acciones puedes emprender.



Al menos el 80% de los candidatos con los que platico, habitualmente, están atrapados en la etapa Challenge, se limitan a describir actividades, cuando lo importante es identificar entre las funciones realizadas, qué problemas involucraron a tu puesto y requirieron de tu participación.



2. ¿Tienes mucha prisa?

Sólo tienes 15 minutos para tu hoja de vida, entonces olvídalo, deja este ejercicio para otra ocasión, para el momento en que puedas dedicar al menos una hora a seleccionar datos relevantes que engloben experiencia y habilidades que pones a disposición del puesto y la empresa, o proyecto emprendedor.



Laszlo Bock, quien es vicepresidente de operaciones en Google, reconoce haber revisado unos 20,000 CV a lo largo de su trayectoria, refirió en su cuenta de LinkedIn que el error más común en estos documentos son los “dedazos” y párrafos incoherentes. Parece obvio, pero esto sucede, la mayoría de las veces, por descuido al redactar. Hay que dedicar tiempo e, incluso, pedir a alguien más que lea la información y confirme si logras o no el objetivo de vender tus cualidades.



3. Adapta el CV

Parecería obvio, pero no por ello deja de suceder: los datos que escribes en el CV necesitan destacar competencias que encajen con la vacante y la organización, sin embargo, los buscadores de empleo, sobre todo jóvenes, suelen tener una misma versión de currículum para diferentes entrevistas.



Si decides mandar el mismo documento, lo más seguro es que termine en la pila de ‘generalizados’.



Es importante seleccionar qué habilidades quieres destacar y responder ¿por qué le interesarían a ese empleador leerlas o escucharlas?



Esto cobra gran importancia al buscar oportunidades en una industria, sector, donde eres totalmente desconocido. Hay que seleccionar ‘habilidades transferibles personales y profesionales’, es decir, aquellas que se pueden llevar de una a otra empresa, sin importar si has tenido gran experiencia en determinada actividad. Saber reducir equipos y aprovechar personal, es una de esas competencias.



Hasta el momento, lo que hemos descrito parecerían errores evidentes a evitar, pero sí un reclutador en Google, los detecta con frecuencia, sin contar lo que observo en la práctica cotidiana, la pregunta es ¿qué tanto invertimos para generar un buen perfil profesional?, y con esto cierro otra recomendación para el CV de impacto: si te conoces, y sabes lo que puedes aportar, demuéstralo en pocas líneas.



Evita llenar por llenar una hoja de vida, con objetivos o lista de competencias que solo quitan espacio, y no hacen sobresalir. Eso de ‘ser un profesional productivo y eficiente’ no le importa al empleador, mejor ocupa ese espacio para las acciones que has impulsado durante tu trayectoria y, hoy, te hacen ser la mejor opción para una actividad