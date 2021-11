Huawei Guatemala sigue apostando por los jóvenes estudiantes

Por E&N Brand Lab para Huawei

¡No te quedes sin participar! Huawei Guatemala sigue buscando al talento juvenil.

Está por cerrarse la convocatoria a la edición 2021 de Seeds for the Futre, el programa insignia de Responsabilidad Social Empresarial, dedicado a los mejores estudiantes STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) y no STEM en todo el mundo.

“A lo largo de doce años, Huawei ha invertido en capacitar a jóvenes universitarios en los procesos y conocimientos tecnológicos más avanzados a través de este programa, ampliando a un más el cupo de becas, para que más estudiantes puedan aprovechar las ventajas técnicas de la compañía y la experiencia que tiene en la industria de las TIC”, asegura Liu Zhilong, CEO Huawei Guatemala.

¿Cómo participar?

La convocatoria de Seeds for the Future está dirigida a estudiantes universitarios destacados de las mejores universidades, y los requisitos para aplicar son los siguientes:

- Gran interés en la industria de las TIC y China, y entusiasmo por aprender.

- Ser estudiante universitario activo (mínimo cursando sexto semestre o recién graduado).

- Excelente habilidad para hablar y escribir en inglés

- Llenar el formulario que se encuentra en www.seedsforthefuturegt.com y donde están descrita la información y los materiales requeridos para ser tomado en cuenta.

Las capacitaciones

La semana de capacitación para los becados seleccionados se realizará del 22 al 29 de noviembre. Además de los guatemaltecos seleccionados participarán jóvenes de México y República Dominicana.

Las clases serán de forma virtual por medio de la plataforma de iLearningX, un ecosistema de aprendizaje con 47 cursos pregrabados, cursos en vivo y el apoyo de expertos las 24 horas.

Este año se tienen nuevos temas dedicados a la parte cultural, se extiende el período de estudio de cinco a ocho días, se llevarán a cabo sesiones de grupo con debates, discusiones, y más para dialogar entre culturas.

A nivel global, se ha tenido solicitantes de más de 130 países y regiones, que provienen de las universidades de más alto rango en el mundo, beneficiando a cerca de nueva mil participantes.

“Huawei siempre está buscando promover una mayor comprensión e interés en el sector de las TIC, desarrollando la competitividad local, y potenciar así la transferencia de conocimientos, y estamos muy agradecidos por la alianza que tenemos con las universidades para proveernos de talentos”, destacó Irene Liang Ailing, encargada de relaciones públicas de Huawei Guatemala.

La meta de Huawei es seguir desarrollando el talento TIC y continuar sembrando semillas de talento en Guatemala para el futuro, con el apoyo de las universidades más importantes del país, instituciones de gobierno y la asociación de exalumnos.

Sigue a Seeds for the Future Guatemala en redes:

Facebook: https://www.facebook.com/sftfgt

Instagram: https://www.instagram.com/seedsforthefuturegt/