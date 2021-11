Biblioteca de juegos: otro modelo de suscripción para las plataformas

Por E&N Brand Lab

Antes de entrar en materia, cabe destacar que los juegos online dieron hace algunos años el salto al campo virtual. A modo de ejemplo, se pueden nombrar la amplia biblioteca de videojuegos de Steamcon títulos tan actuales como Back 4 Blood o Forza Horizon 5, casinos online como PokerStars Casino con juegos clásicos como la ruleta o diferentes tragamonedas, e incluso las consolas y sus respectivas tiendas online, como la de la Nintendo Switch con el nuevo Metroid Dread o Mario Party Superstars. Quién sabe si dentro de unos años estarán en nuestras televisiones en un solo clic y sin necesidad de una consola.



Netflix ha sido la pionera en este sentido. Desde mediados de setiembre, se ha incorporado en su catálogo algunos juegos sencillos para los usuarios de Europa y Norteamérica. Tal y como han desvelado los estadounidenses, el objetivo es que todos los usuarios del mundo tengan esta opción en dispositivos en las próximas semanas y sin ningún tipo de coste adicional ni anuncios.

Este lanzamiento incluye cinco juegos y se permite a los usuarios descargarlos y jugar al momento en el catálogo de todo el contenido audiovisual. Se trata de títulos sencillos con el objetivo de analizar la acogida por parte de los suscriptores e ir añadiendo novedades próximamente. Esos cinco son “Stranger Things: 1984”, “Stranger Things 3: The Game”, “Card Blast”, “Teeter Up” y “Shooting Hoops”.



Cabe destacar que, aunque sea la empresa de contenidos quien ofrece la descarga del videojuego, esta se hace a través desde Google Play. Una vez descargado, se puede acceder a él a través de la aplicación de contenidos o directamente desde el menú del smartphone. De momento, solamente están disponibles en Android, mientras están trabajando que su llegada a iOS se produzca lo antes posible.

El modelo de suscripción, cada día más seguido

Hace unos años, plataformas de contenidos como Netflix, HBO o Amazon Prime popularizaron la suscripción mensual a cambio de ofrecer series, películas y documentales a sus usuarios. Este modelo ha supuesto un éxito en todos los sentidos y lo ha tomado como referencia la industria del videojuego. Cada vez son más las bibliotecas de juego que podemos encontrar en la red que ofrecen una serie de títulos a cambio de una cantidad mensual.



Uno de los pioneros fue Google Stadia que no requiere de una consola, pero sí de un dispositivo con conexión a internet y un mando. Actualmente tiene títulos como Hitman, Moto GP, Ark: Survival Evolved y Darksiders II. También existen PlayStation Now con más de 700 juegos como The Last of Us y Red Dead Redemption o Xbox Game Pass con The Witcher III y Grand Theft Auto V.



Hay plataformas que trabajan exclusivamente con ordenadores como es el caso de Humble Choice, con unos títulos que se irán reponiendo constantemente, o Origin Access, una mezcla de títulos clásicos y actuales como FIFA, Madden o Assassin’s Creed. En móviles Android, los usuarios más aficionados a los juegos parece que podrán adquirir próximamente el Google Play Pass, ahora en periodo de prueba en Estados Unidos. En vez de pagar por la aplicación, tendrás algunas de ellas a tu disposición a cambio de una mensualidad.

Los ‘Free top play’, multiplataforma

Una tendencia de los últimos años ha sido ver cómo varias productoras de videojuegos han ofrecido de manera gratuita títulos que han revolucionado el sector, como el Call of Duty: Warzone o el Fortnite. La característica principal es que son totalmente gratuitos y se encuentran disponibles en varias plataformas. Irremediablemente, están fuera de las tiendas de venta físicas y online y de las bibliotecas de las plataformas. Los tiempos están cambiando.