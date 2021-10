Asesuisa/Sura es reconocida como una de las mejores empresas para jóvenes profesionales en El Salvador

Por E&N Brand Lab



La empresa FirstJob reveló los resultados del estudio Employers for Youth (EFY) El Salvador 2021, donde los tres atributos más importantes para atraer y retener jóvenes talentos en las empresas son la Estabilidad Laboral (23%), Aprendizaje (19%) y Ambiente Laboral (12%), según las empresas con resultados sobresalientes en el ranking de Mejores Empresas para Jóvenes Profesionales en el país.



1.500 jóvenes profesionales de más de 30 empresas participaron en la segunda versión de Employers for Youth El Salvador 2021, que reconoce a las Mejores Empresas para los Jóvenes Profesionales.



Las 10 dimensiones evaluadas en el estudio son: Reconocimiento, Talento, Innovación, Infraestructura, Calidad de Vida, Desarrollo de Carrera, Beneficios, Ambiente Laboral, Reputación y Diversidad & Cultura. De éstas, las dimensiones mejor evaluadas en El Salvador en orden descendente fueron Reputación, Diversidad & Cultura, e Infraestructura. Debido a la emergencia sanitaria que seguimos viviendo, las organizaciones siguen dirigiendo los esfuerzos corporativos a temas como calidad de vida, balance entre la vida personal y laboral; infraestructura digital y nuevos beneficios, aspectos que buscan mejorar la experiencia de los colaboradores en circunstancias especiales.



Adicionalmente, el estudio detalla las fuentes de reclutamiento más efectivas para los jóvenes profesionales al momento de encontrar trabajo, las cuales son: Referidos (44%), portales de empleo por internet (22%), otros como prácticas y movilidad interna (11%), LinkedIn (8%), bolsa de empleo de la universidad (7%), redes sociales (5%) y sitio web de la empresa (2%).



Cuatro compañías del portafolio de inversiones de Grupo SURA, en Colombia, Perú y El Salvador, fueron reconocidas en el ranking Employers for Youth (EFY), el principal estudio global enfocado al segmento de empresas para los jóvenes, donde se evalúa la experiencia de sus colaboradores de este segmento poblacional.



En El Salvador, ASESUISA/SURA, se ubicó como la segunda mejor empresa para los jóvenes profesionales en el país. Estos resultados responden a la estrategia de la compañía por potenciar las habilidades de sus jóvenes y fortalecer el sentido de pertenencia, especialmente, en un mundo que cuenta con dinámicas laborales diferentes, en las que nuevas generaciones de profesionales dan mayor valor a otros aspectos que van más allá del económico y del tamaño de la empresa.



Estos resultados ratifican el compromiso de las compañías del Grupo Empresarial SURA por la atracción del talento en todos los países donde tiene presencia, así como el desarrollo de mejores condiciones de trabajo para sus empleados, que los motiven a ser parte de la organización y promover su sostenibilidad presente y futura.



"Creemos en que las personas son el pilar fundamental de nuestra estrategia, y su aporte a la compañía es lo que nos permite entregar bienestar y competitividad sostenible a las personas y a las empresas. Buscamos atraer, fidelizar y desarrollar al talento humano a través de las diferentes estrategias con las cuales contamos. Gracias a los jóvenes que respondieron a la encuesta por este reconocimiento, el cual nos permite reforzar el diálogo intergeneracional entre nuestros equipos convirtiéndolo en una oportunidad de desarrollo y aprendizaje para todos", expresó Marcela Morán, Gerente de Talento Humano de ASESUISA/SURA.