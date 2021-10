Banco Promerica entrega donativo de US$100.000 a fundación Actuar es Vivir y lanza campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama

Por E&N Brand Lab

En el marco de la iniciativa mundial de concientización de la detección temprana del cáncer de mama y cérvix que se lleva a cabo durante el mes de octubre, Banco Promerica anuncia que continúa proporcionado apoyo a la Fundación Actuar es Vivir (Fundactuar) y hace entrega de US$100.000, a beneficio de la Fundación.



“Banco Promerica como parte del compromiso con la sociedad salvadoreña, está contribuyendo en la detección temprana del cáncer de mama a través de la Fundación Actuar es Vivir, por lo que desde el año 2014, hemos apoyado a la Fundación haciendo diferentes actividades entre las que podemos mencionar, voluntariado, organización de diferentes actividades y campañas para recaudación de fondos; y donaciones en efectivo.

Este año, donaremos la cantidad de $100,000, para apoyar a que se continúen ejecutando varios proyectos de la Fundación y así continuar salvando vidas”, dijo Lázaro Figueroa, Presidente Ejecutivo Banco Promerica.



Adicionalmente Banco Promerica presenta su campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama con el #InversiónRosa e invita a todas las personas a que se puedan unir a esta noble causa.



Este año la campaña de sensibilización y detección temprana de Banco Promerica, #InversiónRosa, tiene el objetivo de concientizar sobre la detección temprana del cáncer de mama y cérvix, para ello se publicarán durante el mes de octubre, diferentes mensajes en medios digitales bajo el #InversiónRosa; las publicaciones tienen un llamado a la detección temprana, a hacerse el autoexamen y un chequeo médico periódico; al mismo tiempo la recaudación de fondos con diferentes actividades a beneficio de la Fundación Actuar es Vivir.



“Para esta campaña contamos con la participación de la reconocida ilustradora salvadoreña Raquel Arana, quien diseñó una línea de productos con un patrón exclusivo bajo el concepto: “Las personas sobrevivientes de cáncer son personas que vuelven a florecer.” En ella se plasma un collage de flores con colores rosa y verde, como una expresión del renacer que experimentan las mujeres sobrevivientes de cáncer” Indicó María Teresa de Escobar, subgerente de Mercadeo y Comunicaciones de Banco Promerica.



“El cáncer no ve razas, ni estatus social, ni tipos de cuerpo; no le importa si estás sola o acompañada, si tenías planes o no. Cuando alguien tiene cáncer, una de las cosas más importantes es su actitud ante la vida, su amor propio, las fuerzas y alegrías que las personas que están a la par puedan darle.

Las personas sobrevivientes de cáncer son personas que vuelven a florecer, renacen, con flores únicas y llenas de color. Su testimonio, su coraje, su constancia son el mejor testimonio para las otras mujeres que la rodean, es lo que nos motiva no solo a mantenernos en chequeo sino también a nunca desistir”, comenta Raquel Arana, a hablar acerca de la inspiración de las ilustraciones de la línea gráfica.



Lo recaudado en la compra de esta línea de productos de edición limitada será donado en su totalidad a la Fundación Actuar es Vivir para continuar apoyando a su gran obra.

Los productos estarán disponibles en las siguientes agencias de Banco Promerica: La Gran Vía, Madre Selva, San Miguel Roosevelt, Santa Ana y Las Palmas.



La Fundación Actuar es Vivir trabaja para atender mujeres de escasos recursos, y con poco o limitado accesos a servicios de salud, por lo que es difícil para ellas hacerse los chequeos periódicos recomendados. Banco Promerica se vuelve un canal fácil y rápido para que todas aquellas personas que deseen contribuir a la salud de estas mujeres lo hagan, por medio de la plataforma Banca con Solidaridad, alcancías y adquisición de productos. Toda Ayuda Cuenta.



La Fundación Actuar es Vivir atiende a mujeres desde los 18 años de edad. Hasta ahora se han recibido, desde el año 2014, a 12,500 mujeres y Banco Promerica ha apoyado a Fundactuar desde sus inicios, haciendo diferentes actividades entre las que podemos mencionar, voluntariado, donaciones en efectivo que apoyan a la detección temprana de cáncer, entre otras. Este año, para recolectar fondos, se ha hecho una alianza con la diseñadora Raquel Arana.



Banco Promerica, con esta campaña invita a realizar sus donativos de forma rápida, fácil y segura, por medio de la plataforma digital Banca con Solidaridad, también por medio de las alcancías ubicadas en todas las agencias y adquiriendo los productos de edición limitada de la artista salvadoreña Raquel Arana.



El Programa de RSE de Banco Promerica: Banca Con Solidaridad, trabaja con 4 pilares de atención: Mujer, Educación, Comunidad y Medio Ambiente, pilares inspirados en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y en el trabajo en las comunidades por un mejor país agregó Besahid de Morán Jefe de Responsabilidad Social.