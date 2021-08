El Gran Regreso: Caribe hondureño listo para conectar con otros destinos paradisíacos

Por E&N Brand Lab



Travel Diunsa y Royal Caribbean anunciaro El Gran Regreso de los cruceros de Royal Caribbean a la navegación en Honduras.



Marcela Panayotti, directora de Mercadeo de Travel Diunsa expresó "es oficial, Royal Caribbean International está de regreso, ofreciendo unas vacaciones en crucero, que fueron prolongadas por mucho tiempo, pero que las familias y los viajeros de todas las edades extrañaban".



Los hondureños y sus familias pueden volver a buscar aventuras en la diversas gama de barcos e itinerarios de Royal Caribbean, que ofrecen una variedad de duraciones y destinos en todo el mundo visitando su agencia de viaje favorita del país, o en las oficinas de Royal Caribbean Honduras dentro de las tiendas Diunsa.

Ya puedes reservar tu próximo crucero con promociones nunca antes vistas de un descuento de hasta el 60% en el segundo pasajero, sabiendo que Royal Caribbean te ofrece los mejores barcos, los mejores destinos, las mejores vacaciones y con todas las medidas de bioseguridad.



Fue una travesía de casi 16 meses que culminó con el momento en que Freedom of the Seas se convirtió́ en el primer barco de Royal Caribbean en los Estados Unidos en dar la bienvenida a sus huéspedes y el primer crucero en hacerlo desde Miami, la capital mundial de los cruceros.



Freedom está haciendo escapadas de fines de semana de tres noches y en días de semana de cuatro noches hacia Perfect Day at CocoCay – La isla privada de Royal Caribbean.



Royal Caribbean International anunció que su flota completa de barcos estará́ navegando para abril del 2022. Abarcando cruceros desde la Gran Manzana hasta Australia. El regreso continuo de la línea de cruceros se basa en su éxito de meses consecutivos creando vacaciones en crucero memorables y seguras, en agosto de este año Royal Caribbean estará haciendo las rutas de Alaska, Las Bahamas, el Caribe y Europa.



Cada barco que regresa navegará con las medidas de salud que han salvaguardado el bienestar de huéspedes, tripulación y comunidades de destino hasta la fecha. Todos los cruceros de 2021 y 2022 están abiertos para reservar a través de si agencia de viaje favorita del país.



Este año Royal Caribbean inauguró el maravilloso barco: Odyssey of the Seas. Saliendo desde Fort Lauderdale hacia el Caribe y el próximo año estará hacienda las Islas griegas y tendrá salidas especiales a Tierra Santa, que no te puedes perder. Que ya están disponibles para reservar desde ya con tan solo US$250 por persona.



Además, en el 2022 Royal Caribbean inaugurará un nuevo barco que se llamara: Wonder of the seas, y ahí no para, en el 2023 vendrá con un otro nuevo barco que será de una nueva clase que se llamara Icon of the Seas.