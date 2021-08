Grupo SURA consolida a junio utilidad operativa de US$329 millones

Por E&N Brand Lab



Grupo SURA reportó al mercado sus resultados consolidados del primer semestre del año, que muestran una recuperación acelerada de las compañías que conforman su portafolio de inversiones. Así, se registró una utilidad operativa de US$ 329 millones y una utilidad neta de US$186 millones, con crecimientos notables en comparación con el primer semestre de 2020, debido a los impactos iniciales de la pandemia.



Las cifras positivas a junio se soportan en: el buen comportamiento de los ingresos por primas en Suramericana como de comisiones en SURA Asset Management; un desempeño histórico en el método de participación, principalmente, por los aportes de Bancolombia, al igual que de Protección, Grupo Argos y Grupo Nutresa; así como el sostenimiento del control de gastos con foco en eficiencia de las compañías.



“Los resultados consolidados al primer semestre reflejan la recuperación por encima de lo presupuestado de las Compañías de Suramericana y SURA Asset Management, con crecimientos en los ingresos de todos sus negocios, mientras los costos de operación solo aumentaron 0.3% frente a un año atrás. Además, se destacan acciones que protegen la vida y mitigan la mayor siniestralidad por la pandemia, como una tasa de letalidad covid de EPS SURA mucho menor (0.88%) a la nacional (2.65%) y global (2.16%), al cierre de junio”, resaltó Gonzalo Pérez, presidente de Grupo SURA.



Entre las gestiones relevantes de este primer semestre se encuentran proyectos que contribuyen a nuestro objetivo de rentabilidad sostenible desde las filiales como la creación de VaxThera, empresa experta en biotecnología que contribuirá a la independencia de biológicos para Colombia y América Latina, con una inversión inicial proyectada de US$54 millones de la filial en Colombia de Suramericana. Asimismo, se destaca el impulso de SURA Asset Management al ahorro voluntario para personas desde Inversiones SURA, que totalizó 1.7 millones de clientes en la región registrando un crecimiento de 14.5% frente a junio de 2020, mientras que AFP Integra (Perú), al ganar por segunda vez la licitación, comenzó en junio a afiliar trabajadores con la meta de llegar a 800 mil nuevos clientes, una apuesta por la sostenibilidad en Ahorro para el Retiro.

Resultados consolidados a junio

Desde los resultados consolidados, lo ingresos operacionales crecieron de 14.6% frente al primer semestre de 2020 y sumaron US$3.220 millones. A su vez, el esfuerzo en eficiencia permitió un incremento de 0.3% en el gasto operativo, que mitigó parcialmente el impacto de aumento de la siniestralidad por la pandemia, más evidente en el segmento de Vida de Suramericana.



Por otro lado, los ingresos por método de participación en compañías asociadas tuvieron un aumento histórico de 322.9%, que aportaron US$179 millones en el primer semestre. Este desempeño se explica, principalmente, por los resultados de Bancolombia, impulsados por una notable mejora en la salud de la cartera, al igual que la recuperación de los aportes desde Protección y Grupo Argos, así como sostenimiento de la buena dinámica de Grupo Nutresa.



“Las cifras consolidadas para este segundo trimestre evidencian una clara estabilización de todas las inversiones. En primas tuvimos un incremento del 10.2% semestral y 13.2% trimestral, mientras que en comisiones tuvimos un crecimiento del 16% semestral y un histórico 23% trimestral. Esto nos confirma los beneficios de un portafolio balanceado en negocios y geografías, que nos da fortaleza financiera para avanzar en este año de transición hacia la recuperación plena de los negocios”, afirmó Ricardo Jaramillo, vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Finanzas de Grupo SURA.

Resultados financieros de las filiales

SURA Asset Management (experta en ahorro para el retiro, ahorro e inversión y gestión de activos), tuvo un aumento en ingresos por comisiones de 15.2%, hasta US$355 millones, dado el crecimiento a doble dígito en Ahorro para el Retiro y en Ahorro Voluntario (que consolida Inversiones SURA y SURA Investment Management). Además, el negocio Voluntario lleva tres trimestres consecutivos con utilidad operativa positiva. A esto contribuyeron de forma significativa la operación en México, asociado al crecimiento de los activos bajo manejo; también en Chile se aprecia una recuperación del empleo y la base salarial.



De otro lado, los activos bajo manejo (AUM por su sigla en inglés) consolidados de SURA AM avanzaron 11.2% en su comparativo anual, no obstante los episodios de retiros sucedidos durante 2020 y 2021 en Perú y Chile. Con todo, la utilidad neta consolidada de SURA AM cerró en US$84 millones.



Por su parte, Suramericana (especializada en seguros, tendencias y riesgos) creció 10.8% en primas emitidas, que alcanzaron US$ 2,687 millones, impulsados por: la buena dinámica comercial en el segmento de Vida; la recuperación de las soluciones de movilidad, en el segmento Generales, atada a la reactivación económica de la región; así como el positivo desempeño comercial del segmento de Salud, que hoy asegura a más de 4.4 millones de afiliados en Colombia desde la EPS SURA.



De igual forma, todas las Compañías de Suramericana se han esforzado por aportar al control del gasto, que mitiga el impacto asociado a la pandemia, reflejado, principalmente, en los resultados del segmento de Vida. Con todo, la utilidad neta de la compañía retornó al terreno positivo en el segundo trimestre para ubicarse en USD 2.7 millones.



Estas cifras consolidadas, mejores de las proyectadas, permiten a Grupo SURA avanzar, ante los efectos de la pandemia, en un año de transición hacia flujos registrados en 2019. Desde la administración se continuará trabajando por salvaguardar la fortaleza financiera como gestor de inversiones.

Otros hechos relevantes recientes:

• Grupo SURA avanza en su proceso de readquisición de acciones en la BVC. Con corte al 30 de junio de 2021, readquirió 1.3 millones de acciones ordinarias y 234 mil preferenciales.



• SURA Asset Management redujo su deuda durante el primer semestre, como parte del plan de reducción de apalancamiento.



• Grupo SURA desinvirtió su posición en Clover Health, empresa del portafolio de SURA Ventures. Dicha operación generó un ingreso de USD 7.6 millones, con un retorno del 17.6% efectivo anual frente a la inversión inicial en dólares y de 25.9% efectivo anual en pesos. Dicha inversión se multiplico por 2.6 veces en pesos.



• El frente de salud, Suramericana continúa trabajando por amortiguar el impacto de la pandemia en la región. En Colombia, particularmente, la EPS SURA ha contribuido al proceso nacional de vacunación con la aplicación de más de 2.5 millones de dosis; además, la tasa de letalidad de la EPS se ubica en 0.88%, una tercera parte de la tasa nacional (2.61%) e inferior a la tasa global (2.16%) con corte al 30 de junio de 2021.



• Suramericana renovó su portafolio de movilidad en las nueve geografías donde está presente, para asegurar esta capacidad desde la persona, yendo más allá del artefacto. Dicha solución ha sido pionera en diferentes mercados como México, Chile, Argentina y Panamá.



• SURA Investment Management inició formalmente operaciones en Colombia a través de la Fiduciaria SURA. Este es otro paso en su consolidación como plataforma regional de inversiones para el segmento institucional.