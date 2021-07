Contempora resuelve la necesidad de la industria de tejido de punto de alta calidad

Por E&N Brand Lab para Cotton USA

Fundada en 1972, Contempora es una compañía de tejido circular, propiedad de sus empleados basado en Lumberton, NC.

Desde sus inicios como hiladora por contrato, Contempora ha evolucionado hasta ser un fabricante líder en tejidos de punto en los Estados Unidos. Con más de 200 máquinas, y una capacidad de más de 3 millones de libras mensuales, Contempora continúa evolucionando y creciendo para apoyar el éxito de sus clientes.

La amplia línea de productos de Contempora está compuesta por construcciones de tejido simple y doble en grosores que abarcan desde el grueso al fino. Desde el 2015, Contempora ha adquirido 55 máquinas de tejer. Estas inversiones han aumentado la capacidad a más del 25%, al tiempo que redujo la utilización de energía de manera gradual.

Contempora está comprometida con la aplicación de prácticas sustentables en cada aspecto del negocio. El objetivo de Contempora es el de convertirse en un líder en la producción sustentable de productos de punto, así como a impulsar a la industria hacia un futuro más respetuoso con el medio ambiente.

Al unirse al U. S. Cotton Trust Protocol, Contempora fomenta aún más su compromiso con la protección del planeta, al asegurar que el algodón utilizado en sus tejidos es cultivado y procesado siguiendo los más altos estándares de sustentabilidad. Y con una demanda cada vez mayor por parte de los clientes, por una moda fabricada éticamente, Contempora está equipada y lista para su entrega.

U. S. Cotton Trust Protocol es un frente unido para un futuro sustentable

Contempora produce telas de punto de calidad para una gran variedad de mercados. Los clientes de Contempora producen prendas para equipos deportivos, atletismo de alto desempeño e identidad corporativa. Aunque la mayoría de sus telas se ofrecen para prendas, Contempora también brinda sus servicios a clientes para su uso con fines industriales.

Contempora continúa aspirando hacia la aplicación de prácticas verdes en todos los aspectos de la fabricación, pues es lo correcto.

Contempora está dedicada a convertirse en líder en la producción sustentable de telas de punto y continuará impulsando a la industria para que haga lo mismo.

El U. S. Cotton Trust Protocol establece objetivos cuantificables y verificables tanto para productores y fabricantes, basados en credenciales, análisis y certificaciones de sustentabilidad comprobadas, del campo al mercado.

Por ejemplo, el Trust Protocol apoya a los productores de algodón participantes a que desarrollen nuevas prácticas de agricultura que maximicen la eficiencia en el uso de suelos, aumenten el carbón en el suelo, a que implementen sistemas de manejo de agua, que aumenten la eficiencia energética, y minimicen la pérdida de los suelos y las emisiones de gases invernadero.

Además del apoyo directo a siete de los Objetivos Sustentables de las UN para el 2025, el U. S. Cotton Trust Protocol es reconocido por el Textile Exchange y el Forum for the Future. También es un participante de la Sustainable Apparel Coalition, el Cotton 2025 Sustainable Cotton Challenge, el Cotton 2040 y las Cotton Up initiatives.

Al adquirir algodón del Trust Protocol, los fabricantes y usuarios finales se aseguran que sus telas y textiles tengan el menor impacto ambiental posible, garantizando un planeta más saludable para las generaciones futuras. Las marcas, así como los minoristas a nivel mundial, pueden obtener las telas de Contempora sabiendo que son asociados de la cadena de abastecimiento del U. S. Cotton Trust Protocol y que están dedicados a la mejora continua.

El U. S. Cotton Trust Protocol distingue a fabricantes como Contempora como proveedores de confianza de telas de punto de algodón fabricadas sustentablemente. Para mayor información, por favor visite www.cottonusasourcing.com/contempora-fabrics