Programa 'Baños Cambian Vidas' de Scott beneficiará a 49.000 personas en América Latina

Por E&N Brand Lab para Kimberly-Clark

Siete años, ese es el tiempo que lleva desarrollándose el proyecto “Baños Cambian Vidas”, un proyecto impulsado por Scott®, la marca de papel higiénico de Kimberly-Clark.

Hasta la fecha, esta iniciativa ha beneficiado a 1.3 millones de personas en la región a través de iniciativas que buscan brindar acceso a las condiciones básicas de higiene y saneamiento para las comunidades latinoamericanas más vulnerables.

2021 no será la excepción y el proyecto de saneamiento llegará a once países de América Latina, entre ellos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil. Para lograr este objetivo cuenta con la cooperación de las ONG Water for People y Plan Internacional, según sea su presencia en cada país.

“Ahora más que nunca, el acceso al agua potable y al saneamiento son fundamentales y debemos acelerar nuestros esfuerzos para ayudar a los más necesitados", comentó Ricardo Yoshino, líder regional del segmento de Cuidado Familiar en Kimberly-Clark América Latina.

Este año, la expectativa es mejorar la calidad de vida de 49.000 personas a través del programa en estos países con activaciones locales que llevan baños, educación sobre higiene y acceso al agua potable a las comunidades locales más vulnerables.

De acuerdo con datos oficiales, la falta de saneamiento básico afecta a miles de millones de personas en todo el mundo, y actualmente, más de 80 millones de latinoamericanos no tienen acceso a un baño adecuado. A nivel mundial, ese número representa alrededor de 2 mil millones de personas.

“Sabemos que nuestro negocio tiene un papel importante que desempeñar en el mundo y en las comunidades en donde operamos, y estamos decididos a asegurar que sea uno positivo a través de nuestro programa “Baños Cambian Vidas", agregó Gonzalo Uribe, presidente de Kimberly-Clark Latinoamérica.

Según comentó Eleanor Allen, CEO de Water For People, el trabajo conjunto con Kimberly-Clark y su compromiso continuo de mejorar las condiciones de saneamiento e higiene para decenas de miles de personas en América Latina, es un trabajo profundamente importante, ahora más que nunca.

“El acceso a saneamiento e higiene adecuados mantendrá a las comunidades vulnerables más seguras y, en última instancia, más sanas", señaló.

Actualmente, “Baños Cambian Vidas” está presente en 12 mercados a nivel mundial y ofrece programas de impacto social en 10 países.

El programa se lanzó por primera vez en América Latina en 2015, en Bolivia, y desde entonces ha invertido más de US$2.300.000 para contribuir y mejorar el acceso al saneamiento básico en la región.

Costa Rica

En Costa Rica, “Baños Cambian Vidas” impactará a cientos de familias que se beneficiarán con la donación de productos de higiene en alianza con el Banco de Alimentos.

En la actualidad, esta entidad brinda apoyo a 41.000 personas en condiciones de pobreza extrema.