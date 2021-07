Hamrick Mills: Donde la Sustentabilidad, Calidad e Innovación son prioridad

Por E&N Brand Lab para Cotton USA

Hamrick Mills está comprometida con reducir el impacto ambiental y la huella de carbono en todas sus operaciones. Por ello se une al U.S. Cotton Trust Protocol, para asegurar que el algodón que se usa para fabricar sus telas se cultiva según los mayores estándares de sustentabilidad, protegiendo aún más la salud ecológica del planeta y el bienestar de las generaciones futuras.

Siendo una compañía familiar de quinta generación, Hamrick Mills también conoce el valor de las relaciones. Desde el productor de algodón que planta la primera semilla al técnico de tejido especializado y al chofer de las entregas que lleva el producto terminado al mercado, cada individuo en la cadena de abastecimiento es un activo valioso e indispensable. Como lo son también las comunidades que trabajan y apoyan las plantaciones de algodón y las instalaciones de procesamiento de telas.

Los procesos de fabricación de Hamrick Mills cumplen o exceden cada requerimiento gubernamental, estatal y local para la protección ambiental, energía y reciclaje. Usan fibras de cultivo sustentable para crear telas de tejido excepcionales para prendas, mobiliario doméstico y mercados industriales.

Desde telas tejidas para camisas, batas, uniformes médicos, ropa profesional y de alto rendimiento, textiles para el hogar hasta tejidos militares resistentes e industriales especializados, su capacidad de manufactura es versátil y capaz de integrar fibras innovadoras especializadas en sus mezclas de algodón, tales como bambú, Cocona®, u otras telas para los mercados nicho.

La Mejora Continua es central para el futuro de la producción de algodón de los Estados Unidos

Marcas, minoristas y los compradores en especial, estarán complacidos de saber que la demanda por telas éticas y sustentables es ahora una realidad del mercado. El U.S. Cotton Trust Protocol promueve continuamente el algodón cultivado sustentablemente de la mayor calidad, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas 2025.

Sus estándares proporcionan objetivos cuantificables y verificables y medidas para la industria. A través de la recolección sofisticada de datos y verificación independiente de terceras partes, El U. S. Cotton Trust Protocol garantiza que el uso de la tierra, el carbono del suelo, la gestión del agua, la pérdida de suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética sean lo primero y más importante.

Al escoger el algodón del Trust Protocol le proporciona a las marcas y minoristas las garantías críticas que requieren para saber que el elemento de fibra de algodón de su cadena de abastecimiento se cultiva de manera más sustentable y posee menos riesgos ambientales y sociales.

Los Proveedores de algodón Trust Protocol ganan el respeto de sus marcas y minoristas a partir de sus credenciales de sustentabilidad y de las Certificaciones de Control Union alcanzadas a través de la Calculadora Field to Market Fieldprint.

De igual manera, los fabricantes que se unen al U.S. Cotton Trust Protocol con base en la ciencia, pueden sentirse seguros de que están promoviendo fibras de calidad producidas responsablemente que apoyan el bienestar ambiental y social en la cadena de abastecimiento del campo al molino.

Lanzado en el 2020, U.S. Cotton Trust Protocol es ya reconocido internacionalmente por parte del Textile Exchange y Forum for the Future y en un miembro orgulloso de Sustainable Apparel Coalition, 2025 Sustainable Cotton Challenge, Cotton 2040 y Cotton Up.

Para mayor información, visite: www.cottonusasourcing.com//hamrick-mills