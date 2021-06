Oficina Regional de Proyectos de Onelink reconocida por su talento de clase mundial

Por E&N Brand Lab para One Link

La Oficina Regional de Proyectos de Onelink ha logrado estar nominada como una de las mejores PMO del año, en la edición 2021 de los prestigiosos PMO Global Awards, fundado en 2017 y que se extendió rápidamente por todo el mundo, convirtiéndose en la comunidad global más grande y relevante de Oficina de Gestión de Proyectos y profesionales de PMO, aglutinando miembros activos en más de cien países.

“Enablers of business success and drivers of the strategy, always putting people first”, lo que se traduce como “Facilitadores del éxito empresarial e impulsores de la estrategia, siempre anteponiendo a las personas", es la filosofía con la trabaja este equipo de salvadoreños que demuestran que en el país hay talento de clase mundial.

“Nuestra principal responsabilidad es ser vínculo entre la estrategia y la realidad, bajo un modelo de atención One Stop Shop”, expresa Luis Guardado, Director Regional de la PMO y Desarrollo de Negocios de Onelink.

El concepto de One Stop Shop cobra vida a través de múltiples servicios y productos centralizados a través de la PMO, mediante los cuales se busca generar eficiencia organizacional, como resultado de la correcta gestión de Portafolios, Programas y Proyectos dentro de la organización.

One Link junto a los grandes

Para Guardado, la posibilidad de competir con empresas de calibre mundial como Nestlé, Virgin Atlantic, Embraer, Millicom, Bosch, Telefónica y Claro, significa que el desempeño de la PMO de OneLink está a la altura de los mejores estándares mundiales en esta rama de conocimiento.

“Para nosotros llevar nuestras mejores prácticas con un enfoque centrado en el bienestar de las personas es un hito que nos llena de orgullo, y es que los miembros de la PMO son cuidadosamente seleccionados, cada uno de ellos es una impecable combinación entre talento, conocimiento y experiencia en Project Management, complementado con fuertes habilidades de liderazgo y comunicación”, destaca Guardado.

En este proceso ha jugado un papel importante la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), la cual ha visto pasar en sus aulas al 90% de los miembros de la PMO de OneLink y a muchos otros talentos posicionados en las empresas más prestigiosas que operan en el mundo.