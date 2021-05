Davivienda atiende llamado de Kamala Harris para impulsar el desarrollo económico de Centroamérica

Por estrategiaynegocios.net



Grupo Davivienda forma parte del equipo de empresas que atienden el llamado hecho por la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, para continuar impulsando el desarrollo económico y la inclusión en Centroamérica.



La idea que lidera la vicepresidenta forma parte de los planes impulsados por el presidente de EE. UU., Joe Biden, de “atacar la migración desde sus raíces”. De acuerdo con VoA noticias, “Harris aseguró este jueves que esta acción incluye todo desde la ‘inclusión digital hasta la fuerza laboral’, pues la empresa privada tiene un papel clave para impulsar el desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica”.

Lea más sobre esta alianza en estrategiaynegocios.net

La participación de Davivienda se hace en virtud del compromiso, la experiencia y los resultados que ha alcanzado a través de sus programas, proyectos y servicios que tienen como fin el apoyo a las mujeres, jóvenes, pymes y comunidades vulnerables de la región.



Con esta atención, hecha por Harris, el grupo se compromete a trabajar con el gobierno, entidades privadas y otras agencias para el desarrollo de las iniciativas que permitan el avance en los programas establecidos en los diferentes países, como parte de su ADN inmerso en su propósito superior de “Enriquecer la vida con integridad”.



Otras empresas y entidades que se sumaron a la iniciativa son Acción, Chobani, Duolingo, Harvard TH Chan School of Public Health, Mastercard, Microsoft, Nespresso, Pro Mujer, The Tent Partnership for Refugees y el Foro Económico Mundial.



La agenda que lidera la vicepresidenta quiere generar cambios a corto, mediano y largo plazo, fijando la atención en el combate de la inseguridad alimentaria, entrenamiento laboral para el sector formal, así como trabajar en el impacto que ha causado la pandemia del coronavirus en la región.

Impacto en El Salvador y Honduras

Entre las incidencias que la multilatina ha generado en El Salvador y Honduras en los últimos años y en las cuales continuará trabajando generando impacto destacan:



1. Inclusión digital y financiera: A través de una amplia oferta de economía digital, tecnologías de inclusión y educación financiera, Davivienda pretende brindar acceso a servicios bancarios a clientes en los países del Triángulo Norte, con el objetivo de eliminar el uso del efectivo y sus consecuencias negativas para la economía formal.



En El Salvador Davivienda lanzó Daviplata en noviembre de 2018, una innovadora cuenta de ahorro con requisitos simplificados 100% digital que promueve la inclusión financiera entre los salvadoreños. A mayo de 2021, este producto cuenta con 73.000 clientes y un crecimiento del 129% anual. Adicionalmente con el compromiso de seguir trabajando en este foco estamos en el lanzamiento de cuatro innovaciones tecnológicas únicas, pioneras en el sistema financiero de El Salvador y 100% digitales: Cuenta Móvil, el Depósito a Plazo Fijo Digital, el Crédito Móvil y el proceso de venta digital de Tarjeta de Crédito.



En Honduras fueron el primer banco en el país que brinda la posibilidad a sus clientes de obtener un crédito a través de la App Davivienda Honduras, también contamos con otros productos como cuenta, remesas y tarjeta de crédito.



Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende



2. Créditos para Vivienda social y apoyo a las Pymes: Davivienda apoyará el desarrollo de programas que faciliten la construcción y financiación de vivienda de bajo costo, programas de respaldo a las Pymes especialmente aquellas lideradas por mujeres, y financiación para proyectos de energía renovable.



En Honduras son el banco número 1 en el país con una participación del 26% en el mercado, ha beneficiado con su primer crédito de vivienda a aproximadamente 3.000 familias hondureñas con bajos ingresos y tenemos el compromiso de continuar apoyando a más familias.



En cuanto a las PYME salvadoreñas y hondureñas, buscan impulsar su crecimiento a través de nuestros productos y servicios financieros, trabajando para apoyar su desempeño generando espacios donde puedan fortalecer sus conocimientos y habilidades; así como, encontrar nuevas oportunidades de negocios a través de ruedas empresariales.



En años anteriores, la Banca Pyme de Davivienda El Salvador también ha recibido diversos reconocimientos por entidades locales e internacionales. Entre estos destacan los otorgados por BANDESAL reconociendo a Davivienda como principal socio estratégico y su labor en el apoyo de Banca Mujer.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) reconoció a Davivienda cuando en 2013 fue firmado el segundo convenio para financiamiento de las PYME, por US$ 25 millones, teniendo la característica de ser el más grande de Latinoamérica.

En Honduras han apoyado a más de 500 empresas pymes con productos activos que se adecuan a sus necesidades tanto de capital de trabajo como de inversión. Continuamos apostando al crecimiento del país, apoyando el sector de las PYMES el cual representa alrededor de un 40% del PIB.



3. Energía Renovable: La gestión sostenible es uno de los objetivos corporativos de Davivienda, se enfoca en lograr impactos positivos en los países donde opera, logrando este objetivo desde el valor compartido, fomentando y desarrollando modelos de negocio orientados a la solución de problemas sociales y ambientales.



Desde 2012 a la fecha, Davivienda en El Salvador acumula US$149.7 millones desembolsados en el financiamiento de proyectos estrictamente de inversión verde, cuyo destino es en su gran mayoría la generación fotovoltaica. Así mismo hemos participado en el financiamiento del primer Parque de Energía Eólica que está siendo construido en El Salvador (US$ 20 millones) y cuya capacidad cubrirá la demanda de energía de aproximadamente 80.000 hogares salvadoreños.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende