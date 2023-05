Uno de sus secretos de éxito menos conocidos de Warren Buffett: ‘La regla de Noé’

Buffett que quería explicar con esta frase un error significativo que estaba latente ese año y que se materializó con los dramáticos eventos del 11 de septiembre.

El inversionista había previsto numerosos sucesos en el mercado antes de ese fatídico día. Sin embargo, no logró llevar sus pensamientos a la acción, violando así, su propia Regla de Noé (donde la lluvia llegó como se esperaba, pero se había olvidado de construir un arca), de acuerdo a lo publicado por el medio Inc.

Esta regla se basa en la importancia de estar preparado para las inevitables recesiones comerciales y del mercado. Busca que las personas se anticipen a las crisis y por lo tanto, los invita a centrarse en construir un “arca” sólida, tanto para los inversores como los ejecutivos para que puedan posicionarse y capitalizar las oportunidades.

Pensamiento a largo plazo

Buffett, en sus diversas publicaciones, ha insistido constantemente en la importancia de invertir con miras en el éxito que se va mucho más allá de las fluctuaciones del mercado a corto plazo.

En el libro de Dorie Clark “The Long Game: How to Be a Long-Term Thinker in a Short-Term World” (El juego largo: cómo ser un pensador a largo plazo en un mundo a corto plazo), el autor explica la importancia de cultivar una mentalidad estratégica y tomar decisiones con una perspectiva a largo plazo en el mundo acelerado de hoy.