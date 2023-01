¿Tiene 30 años o más? Este es el consejo del empresario Mark Cuban para evitar el estancamiento profesional

Por estrategiaynegocios.net

¿Tiene 30 años o más? ¿Está leyendo a diario?... Según el multimillonario Mark Cuban, afirma que si no está leyendo a diario, si tiene esa edad, estaría limitándose a sí mismo, así como a su carrera profesional.

“Alguien con 40 o más, o incluso con 30 o más, si no está leyendo, está fastidiado... pues no está expandiendo su mente. Yo le digo a mis hijos: ‘Quien no lee vive una vida, pero quien lo hace vive un número ilimitado de vidas’”, explicó en el podcast “Club Random”.

Cabe resaltar que Cuban se ha descrito como un lector empedernido, dedicando a ello entre 4 y 5 horas diarias para estudiar noticias locales, nacionales, correos e investigación tecnológica.

¿Y si no me gusta la lectura?

Si a usted, como al hijo del empresario no le gusta la lectura, éste afirma que el internet puede ser un aliado.

Tras ver videos en plataformas como Youtube o TikTok, entonces Cuban se dio cuenta de que las mismas sirven como herramientas de educación para niños y jóvenes.

“TikTok es el mejor instrumento de crianza del mundo, porque se trata de inteligencia artificial basada en lo que consumes en la red social. Entonces, si quiero saber en qué están metidos mis hijos, tan solo tengo que fijarme en los feeds de su TikTok”, explicaba Cuban en el podcast.

