Siga estos consejos para superar la ‘cuesta de enero’

Por estrategiaynegocios.net

La famosa “cuesta de enero” es un fenómeno a consecuencia de todos los gastos que se hacen por las fiestas, compras y viajes en el mes de diciembre de manera descontrolada y sin planificación.

Adriana Benavides, directora de centros de negocios de Mucap, señala que lo primero que se debe decir es que las personas que sufren la cuesta de enero es porque tuvieron gastos sin control durante diciembre.

“Comprar regalos, viajar o disfrutar de diferentes gustos no está mal, lo que no se debe hacer es gastar sin tener una planificación de presupuesto. Es por eso que las personas con una buena educación financiera, difícilmente van a pasar complicaciones durante los primeros meses del año”, indicó Benavides.

En primer lugar, a corto plazo, la mejor recomendación que se puede dar es crear un presupuesto de gastos para los primeros meses, de esa manera no se gastará más de lo debido y podrá cumplir con las necesidades de primera instancia y las diversas obligaciones financieras que se tengan. Con esto se espera reducir gastos que no sean 100 % necesarios para salir adelante durante el mes de enero y febrero.

Es necesario incluir dentro de este presupuesto un rubro de ahorro. Este consejo va en dos direcciones, la primera es que guardar el mínimo que se pueda, será de gran ayuda en caso de pasar por alguna necesidad a futuro y, en segundo lugar, hacer el esfuerzo de ahorro genera un hábito positivo y sano para la salud y educación financiera.

Por último, es necesario contemplar la posibilidad de crear un fondo de ahorro de emergencia. ¿Esto qué es? Este fondo se hace con el objetivo de tener un dinero disponible para afrontar cualquier situación que no se tenía contemplada, por ejemplo, temas de salud, disminución de los ingresos, despidos, incapacidades, entre otros.

¿Cómo se puede realizar un fondo de ahorro de emergencia? Lo recomendable es destinar entre un 10 % y un 20 % de los ingresos mensuales a este ahorro. Lo ideal es colocar este dinero en cuentas que no se tengan a disposición inmediata, esto para no recurrir al mismo por cualquier motivo que no sea de peso.