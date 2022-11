Puntos que la empresas en Costa Rica deben preparar para cierre fiscal de año

Por estrategiaynegocios.net

El 31 de diciembre se realizará el cierre fiscal del período 2022 en Costa Rica. Ante ello, de acuerdo con los expertos, toma mucha importancia que los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta, preparen con anticipación su información contable y financiera para que, a partir del 1 de enero de 2023, inicien a declarar y cancelar esta obligación de forma correcta.

Alberto Porras, socio director de la firma Baker Tilly Costa Rica, explicó que dentro del Impuesto Sobre la Renta, se debe incluir información de los ingresos y gastos de los contribuyentes durante todo el año fisca.

“Se deben proyectar gastos e ingresos a ese mes para calcular, desde ahora, el posible impuesto que el contribuyente deberá cancelar a la Administración Tributaria. Esto permitirá observar condiciones óptimas para el contribuyente; es decir, posibles gastos deducibles que no se habían contemplado. También aprovechar estructuras de la base legal costarricense, o analizar algunos aspectos que pueden variar esa base contable”, señaló Porras.

Para el experto, hay varios aspectos importantes que se deben contemplar desde ahora por parte del contribuyente.

El primero es la volatilidad que ha tenido el tipo de cambio en los últimos meses. Esto porque esos movimientos generarán efectos en los Estados Financieros de los contribuyentes, generando gastos o ingresos por efecto cambiario.

Estos deben contemplarse en la declaración del Impuesto de Renta basados en las interpretaciones que ha realizado la Administración Tributaria, la cual ya ha señalado que para este tema solamente es deducible o gravable el efecto cambiario realizado.

Porras comentó que otro aspecto importante es poder determinar el gasto por los beneficios laborales que tenga el contribuyente.

“Sabemos que la posición de la Administración Tributaria es que estos gastos no son deducibles de impuestos porque no se incluyeron en la Seguridad Social. Entonces, se debe comparar qué es más económico para el contribuyente; es decir, si reconocerlos en la Seguridad Social o como gasto no deducible. Tras este análisis, algunas empresas normalmente optan por no deducirlo en el Impuesto sobre la Renta. Esto es un aspecto muy importante que se debe analizar antes del cierre fiscal”, explicó Porras.

Otro elemento muy importante, es tomar en cuenta los pagos parciales que se realizaron durante el período fiscal 2022, específicamente los realizados en julio y setiembre. Esto porque, en muchos casos, si se suman ambos pagos parciales, el contribuyente puede determinar que esos desembolsos suman casi el 100 % del Impuesto sobre la Renta final del período.

El experto aclaró que es importante tener claro que lo que se busca con una estrategia fiscal no es reducir los impuestos que el contribuyente debe pagar. Sino, más bien, es mitigar y reducir cualquier posible contingencia fiscal a futuro.