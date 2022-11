Piden 15 años de cárcel para la exestrella del Silicon Valley y fundadora de Theranos

Por estrategiaynegocios.net

La fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, condenada por fraude, conocerá su sentencia en próximos días.

La defensa abogó por una sentencia máxima de un año y medio, mientras que la fiscalía pidió a la corte que sentencie a la mujer a una pena de 15 años de prisión.

Además de la pena, se solicita que se le obligue a devolver US$800 millones a sus víctimas.

Theranos era una start-up que prometía revolucionar los diagnósticos de salud con máquinas capaces de realizar una variedad de exámenes con solo unas pocas gotas de sangre, pero esto nunca se hizo realidad.

“Cegada por la ambición”, Holmes “estafó por cientos de millones de dólares a decenas de inversores” pero además “puso en peligro a los pacientes”, afirmó la fiscal Stephanie Hinds, acusando a la empresaria de no asumir la responsabilidad de sus actos.

Pero los abogados de Holmes replicaron que su cliente no representa ningún peligro, no se ha beneficiado materialmente de este caso, y por tanto no merece una condena de más de un año y medio de prisión por haber fracasado en su “ambicioso proyecto”.

La expromesa de Silicon Valley

La mujer, de ahora 38 años de edad, fundó Theranos en 2003, con solo 19 años. En pocos años recaudó fondos de inversores de alto perfil, como los supermercados Safeway, la cadena de farmacias Walgreens, y el exsecretario de Estado estadounidense George Shultz.

Cuando estaba en sus mejores momentos, la empresa estuvo valorada en casi US$10.000 millones. Pero la firma colapsó luego de un informe del diario The Wall Street Journal en 2015 que reveló que las máquinas no funcionaban como se había prometido.

De hecho, la historia de Holmes fue llevada a las plataformas de streaming en formato documental.

En este se puede ver como la joven era llamada ‘la promesa’ y se le comparaba con Steve Jobs y otros grandes tecnológicos.