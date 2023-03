Pedro Galván con el propósito de dejar un mundo mejor y lograr un Capitalismo Consciente

Este es el génesis de los Award of Happiness, unos premios que reconocen a las empresas y en especial a sus líderes, por impulsar acciones para que sus colaboradores sientan felicidad y bienestar.

E&N conversó con Pedro Galván, CEO de la organización, para conocer a fondo el trabajo que están llevando a cabo en la región de Centroamérica y el Caribe.

¿De dónde nace la idea de esta premiación?

Empieza por ese principio de dejar un mundo mejor. Con la pandemia se aceleró un concepto, y es que hoy cuando la gente se levanta y se acuesta quiere ser feliz, y en especial en su trabajo. Hemos descubierto, a través de los procesos de entrevista de los Award of Happiness, que el 60% de los colaboradores dice que sus empresas no le sacan el partido suficiente. Hay mucho talento desaprovechado y por ello, muchas organizaciones están interesadas en entender cómo cuidar a sus colaboradores, que sean felices y poder retenerlos.

¿Cómo se distinguen estos galardones de otros?

Preguntamos directamente a los colaboradores cómo se sienten. Este es un premio para empresas valientes, y no hay ninguna parada para llegar, el camino es lo importante, ese camino que emprenden las compañías que realmente creen y atienden a su gente.

No somos una consultoría, porque no podemos ser juez y parte, no creemos en la política de premiar a alguien y luego vender un servicio. No permitimos que la dirección de las organizaciones intervenga en el proceso.

Lo hacemos para que los colaboradores sean los únicos que respondan -de forma anónima- y eso es muy diferencial. Además, nuestros reportes analizan al detalle cuáles son las áreas de mejora.