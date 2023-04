¡No se salva nadie! Vuelan las insignias azules de TODOS los que no son parte de Twitter Blue

No se salvan ni el Papa, ni Donald Trump ni Justin Bieber. Twitter comenzó este jueves a quitar masivamente la emblemática insignia azul de verificación a los usuarios que no se suscribieron al programa Twitter Blue.

“No me estoy quejando de mi insignia azul, solo creo que durante desastres naturales es esencial saber que FEMA es realmente FEMA”, escribió en referencia a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, que entrega avisos en eventos como huracanes o megatormentas.

La eliminación de insignias del jueves se suma a una disputa entre Twitter y varias organizaciones de noticias que reclamaron haber sido etiquetadas como “afiliadas al estado” o “financiadas por el gobierno”.

Radios públicas como NPR de Estados Unidos, CBC de Canadá o Sveriges Radio de Suecia ya tomaron la decisión de abandonar la red.

La convulsionada compra de Twitter por parte de Musk ha traído el despido de miles de personas y la salida de anunciantes de la plataforma.

Los usuarios se quejan de que los discursos de odio y la desinformación ha proliferado y que perfiles con posturas extremas están ganando terreno debido a la menor moderación de contenido.

Este mes, un pronóstico detallado señaló que los ingresos de Twitter por publicidad caerían por un amplio margen en 2023.

Musk paga verificación en Twitter de famosos

Elon Musk confirmó que está pagando la marca de verificación azul de la red social de algunos famosos.

“Solo Shatner, LeBron y King”, respondió Musk a un mensaje en la red social sobre la confesión del empresario de que paga personalmente la suscripción de las cuentas de estas tres personalidades: el actor William Shatner, el jugador de baloncesto LeBron James y el autor Stephen King.

Tanto James como King habían anunciado con anterioridad que no pagarían el servicio de suscripción. King, de hecho, publicó un mensaje en la red social en el que aseguraba no saber por qué le seguía apareciendo el famoso “tick” azul, ya que él no se ha suscrito a Twitter Blue.