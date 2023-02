Meta y Apple aplican nuevos recortes de personal

Por estrategiaynegocios.net

Meta Platforms Inc. está dando malas notas de rendimiento a alrededor del 10 % de la plantilla, lo que apunta a que más trabajadores dimitirán de la empresa en las próximas semanas, según informó The Wall Street Journal, citando fuentes no identificadas informadas del asunto.

Sin embargo, el gigante de las redes sociales podría optar por otra ronda de recortes de plantilla si considera insuficiente el número de bajas voluntarias, según los informantes.

La anterior reducción del 13 % de la plantilla se había anunciado en noviembre de 2022.