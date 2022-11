Mark Zuckerberg supuestamente renunciará a su cargo en 2023

Por estrategiaynegocios.net

El consejero delegado de Meta Platforms Inc., Mark Zuckerberg, supuestamente dejará el cargo el año que viene, ya que la empresa se enfrenta a una presión sin precedentes, según ha informado The Leak, citando fuentes no identificadas.

Según personas familiarizadas con el asunto, Zuckerberg tomó la decisión de renunciar como CEO de la compañía; sin embargo, no se espera que la medida “afecte al metaverso”, retomó el sitio Baha.com. Estas especulaciones aún no han sido confirmadas por la empresa.

A principios de este mes, el máximo responsable del gigante tecnológico anunció nuevos despidos, reduciendo la plantilla en un 13 %, lo que supone casi 11.000 de sus empleados, ya que la empresa pretende prolongar su congelación de contrataciones hasta el primer trimestre del año siguiente.

Puede leer: Tarjeta de beisbol en la que aparece Mark Zuckerberg se vende por más de US$120,000

“No solo el comercio online ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica ha aumentado la competencia”, dijo Zuckerberg en un comunicado.

Esto porvocó que las acciones de Meta Platforms Inc. se dispararon más de un 7 % y a la mañana del martes 22 subían un 0,44 % y rondan los US$110.