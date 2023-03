Los mensajes de resiliencia que dejan los ganadores de los Oscars 2023

La respuesta es porque dentro de los ganadores está un hombre que cuando niño huyó con su familia de la guerra en Vietnam, una mujer que creció con el peso en sus hombros de ser la hija de dos grandes estrellas de cine, porque también estuvo en el escenario un actor abusado y una estrella que, por su edad, ya no era considerada para algunos papeles en la industria, por mencionar a los ganadores como mejores actores, pero hubo otros.

Resiliencia : capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas con resultados positivos. Si la definición de la palabra no es suficiente para comprenderla, los premios Oscars 2023 nos dejan grandes ejemplos.

“Es como si hubiera estado en una expedición al fondo del océano y el aire me llegara a través de un tubito, que vigilaban mis hijos”, expresó sobre sus años más oscuros, y saludó especialmente a uno de sus tres hijos, diagnosticado con autismo cuando tenía dos años. “Te amo, Griffin”, expresó. “Gracias nuevamente a cada uno de ustedes, estoy muy agradecido”, apuntó y se retiró del escenario ovacionado y entre sollozos.

“Quiero decirles que solo las ballenas pueden nadar hacia la profundidad”, dijo. “ Empecé en este negocio hace 30 años y las cosas no han sido fáciles. Pero si tuve una facilidad que no valoré hasta que dejé de tenerla . Quiero dar las gracias por este reconocimiento porque no podría haber sucedido sin el elenco”, agregó, y por último mencionó a su pareja, Jeanne Moore, a su manager, pero, sobre todo, a sus hijos.

Y, señoras, no dejen que nadie les diga que ya han pasado su mejor momento. ¡No se rindan nunca!

“Y mi madre y mi padre, ambos estuvieron nominados al Oscar en distintas categorías, solo quiero decir que me acabo de ganar un Oscar”, finalizó.

”A mi hermoso esposo, nuestras hijas, mi hermana, acabamos de ganar un Oscar. A todas las personas que han apoyado las cintas que he hecho a lo largo de todos estos años, las cientas y miles de personas (que me han apoyado), nos ganamos un Oscar juntos”, agregó.

Tras anunciarse su nombre como la ganadora, Jamie subió al escenario y aseguró que “prometí hacerlo bien porque soy buena chica. Sé que parece que estoy aquí sola, pero no es así, tengo a cientos de personas, soy cientos de personas. Todo el equipo y el grupo de artistas que hicieron esta película, nosotros logramos un Oscar. Al equipo de ensueño, mi agente, nos ganamos un Oscar”.

Con el peso de ser hija de dos grandes estrellas del cine. La actriz de “Everything Everywhere All at Once” recordó a sus padres al momento que recibió su primer Oscar, pese a ser una de las actrices más reconocidas.

También dijo: “Los sueños son algo en lo que tienes que creer. Casi me doy por vencido con el mío... A todos ustedes, por favor, mantengan vivo su sueño”.

“Mi viaje comenzó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados y de alguna manera terminé aquí en el escenario más grande de Hollywood. Dicen que historias como esta solo pasan en las películas. No puedo creer que me esté pasando a mí. Este es el sueño americano”, mencionó.

Tras despuntar como estrella infantil, Ke Huy Quan pasó por mucho tiempo alejado de la interpretación por la falta de oportunidades. El actor de origen vietnamita que se dio a conocer como prodigio adolescente en la saga de ‘Indiana Jones’, aprovechó el momento para llamar a no rendirse nunca.

-’Los Daniels’, unos creativos incomprendidos

Los jóvenes directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert se impusieron a Steven Spielberg, uno de los favoritos en esta categoría del Oscar 2023, y se llevaron la dorada presea en una noche triunfal para “Everything Everywhere All At Once”.

Daniel Kwan se dirigió a su hijo, que todavía es un bebe que no tiene conciencia del logro que acaba de conseguir su padre.

“Si algún día ve esto, quiero que sepas que esto no es normal, esto es una locura, no tiene que conseguir nada así. Yo te voy a amar, no importa lo que suceda”, dijo el joven cineasta.

Por su parte, su compañero, Daniel Scheinert se refirió a sus propios padres, a los que agradeció por dejarlo ser siempre. “Gracias por el apoyo, siempre me dejaron ser quién soy, incluso cuando me vestía de drag de niño, lo que no le hace daño a nadie”, dijo el director.