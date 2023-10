Los empleados se resisten a regresar a oficinas y empresas reimaginan los espacios

Por estrategiaynegocios.net

Los esfuerzos concertados para que los trabajadores regresen a las oficinas físicas se topan con la desgana de muchos empleados y crean una nueva conversación sobre el diseño y el propósito de los espacios de trabajo propiedad de la empresa.

Meta Platforms Inc., Walt Disney Co. y Amazon.com Inc. se encuentran entre las empresas más grandes que recientemente han tratado de presionar a los trabajadores para que regresen a la oficina. Sus empleados han respondido, argumentando que pueden continuar trabajando de manera tan productiva o más productiva de forma remota.

Los trabajadores están descubriendo que los sacrificios que hicieron antes de la pandemia de COVID-19, como los largos desplazamientos al trabajo, la falta de flexibilidad y el tiempo prolongado fuera del hogar y la familia, no valen la pena a cambio de la percepción de mayor eficiencia que supone estar en un espacio físico de oficina con colegas, señala un reporte de S&P Market Intelligence.

"No elegimos ir a trabajar a la oficina, era simplemente una obligación de facto como parte de trabajar para nuestra empresa", afirmó Phil Kirschner, experto senior y socio asociado de McKinsey & Co. "Ahora, cuando los empleados están siendo Cuando les dicen 'Debes volver', rápidamente responden con '¿Por qué?' o '¿Para qué?'"