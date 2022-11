Linkedin, HubSpot y Jeeves presentan documental sobre las unicornios

Por estrategiaynegocios.net

HubSpot for Startups y LinkedIn se han unido para ofrecer una serie documental de cortometrajes única. Spiraling Up: The Journey to Become a Unicorn es una serie de cortometrajes de 3 temporadas que seguirá y contará las historias de los fundadores de startups en cada etapa de la financiación.

Puede leer: 5 claves para llevar tu emprendimiento al nivel de unicornio

En la serie, los fundadores cuentan lo bueno, lo malo y lo extraordinario de una manera muy personal, compartiendo sus desafíos e historias desde los orígenes de sus emprendimientos.

El documental se lanza el 15 de noviembre en San Francisco, California y puede ver el adelanto aquí: