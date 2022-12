Lecciones de management que deja Lionel Scaloni, entrenador ganador de Qatar 2022

Por Gabriela Melara- estrategiaynegocios.net

¿Fútbol y empresas se mezclan? En algunos casos, los temas juegan en la misma cancha.

Recientemente, en redes sociales hay diversos mensajes que destacan a Lionel Scaloni como un ejemplo a seguir al momento de las contrataciones en las empresas. ¿Por qué? Porque sin tener experiencia llegó a dirigir a la selección mayor de fútbol de Argentina y se corona campeón del mundo y de América.

Entonces, al momento de llenar una plaza en una empresa qué debe pesar: ¿Experiencia? ¿Ganas? ¿Ambas? ¿Depende?, esas son las preguntas que deja al conocer la historia de Scaloni.

De hecho, como dato, la “Scaloneta”, al principio fue un adjetivo despectivo, hoy parece que todos se quieren subir.

Sin experiencia llegaron los malos comentarios

“Scaloni es un gran muchacho, pero no puede dirigir ni el tráfico”, dijo Diego Armando Maradona, ícono del fútbol mundial, a El Clarín, cuando se dio a conocer el nombramiento del santafesino como DT oficial de los seleccionados.

“Hoy estoy hablando del Tata (Martino) acá. Nosotros, los argentinos, tenemos al muchacho este Scaloni, que repito, no tiene la culpa de estar ahí, a Scaloni lo empujaron a estar ahí. El problema es que él se crea técnico mañana y diga que quiere ir al Mundial. ¡No, no! Puede ir al Mundial de motociclismo, de fútbol no. A mí me da mucha bronca que tengamos que depender de un jugador que no sé si tendrá títulos y dejemos que al Tata Martino se lo lleven los mexicanos”, agregó.

“La verdad, cuando Claudio Tapia (presidente de la Asociación del Fútbol Argentino) me dijo de Lionel Scaloni, yo fui asustado a la reunión, porque no lo conocía”, indicaba en las mismas fechas César Menotti, seleccionador que encabezó la victoria de Argentina en el Mundial de 1978.

Y es que cuando se anunció a Scaloni como entrenador de los argentinos esta selección no pasaba por sus mejores momentos, entonces, muchos pedían a alguien de experiencia, pero no fue así.

Para ese momento, solamente tenía en experiencia entrenando al Son Caliu, club amateur de su barrio, en Mallorca, que se dedicaba a formar a niños y adolescentes en el fútbol.

Pero, en 2016, su compatriota Jorge Sampaoli, entonces entrenador del Sevilla, vio algo en él. Lo puso a trabajar con las inferiores y luego se integró al equipo del primer cuadro.

En ese momento, la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) llamó a Sampaoli en búsqueda de soluciones, pues era el tercer entrenador en el ciclo mundialista y fue designado a casi un año del Mundial. Y con él, Scaloni se convirtió en su analista de rivales.

Las cosas para la Argentina de Sampaoli no funcionaron bien en Rusia 2018, donde cayó eliminada en cuartos de final y con noticias de una disputa interna entre jugadores y el cuerpo técnico.

En espera de encontrar sutituto, la AFA colocó a Scaloni al frente de la selección.

Y ahí se quedó...

El tiempo

Como dicen, ‘el tiempo lo dirá todo’ y así fue. Hoy llevó gloria a Argentina.

Pero, las claves de su éxito fueron varias. Scaloni abrió las puertas a jugadores más jóvenes y los mezclaba con los veteranos Nicolás Otamendi, Ángel Di María y el mismo Lionel Messi. Algo que muchos entrenadores no supieron hacer en su momento. ¿Cómo formar un equipo integrado? Ese era un punto débil de Argentina.

En cuanto a estrategia, el santafesino siempre estuvo rondando entre un 4-3-3 y un 4-4-2, siempre “jugando” con la posición de Messi y (Rodrigo) De Paul. “Los laterales los cambió mucho, entre (Nicolás) Tagliafico y (Marcos) Acuña, hubo mucha rotación”, expresó Javier Ainstein, veterano entrenador argentino a La Estrella de Panamá.

El factor Messi

Aunque Lionel Messi es considerado por muchos como el ‘mejor jugador de la historia’, muy pocos seleccionadores supieron generar un entorno para que el astro argentino explotara todo su talento.

“Supo hacer un grupo que idolatrara a Messi, pero que lo respaldara dentro de la cancha”, analizó Ainstein. La mayoría de los seleccionadores no sabían qué hacer con Messi en la selección y cómo relacionarlo con los otros jugadores. Una apreciación compartida por el periodista español Julio Maldonado, quien dijo en sus redes sociales que Argentina pasó de ser el “equipo de Messi”, a “un gran equipo con Messi”.

De hecho, el mismo recordó la plática que tuvo hace unos meses con Messi.

“Les voy a contar algo, una charla con Leo. En San Juan, después de empatar con Brasil a cero (y asegurar la clasificación a Qatar), sentía que lo que venía era difícil y la desilusión podía ser fuerte. Entonces, antes de que volviera a París, me senté a hablar con Messi, le planteé el tema y me dijo ‘seguimos porque seguramente va a ir bien y si no vamos a intentarlo’. Eso me dio un envión anímico”, contó el seleccionador argentino.

Su piedra de tropieso

Los cierres o concretar partidos. Argentina tuvo partidos de infarto y, en algunos casos, más allá de los 90 minutos en Qatar 2022. Incluso, el mundial lo debutó perdiendo.

Ante la pregunta, luego de ganar el domingo ante Francia en penales, ¿Cómo se siente? Dijo: “Ahora estoy más tranquilo. Me gustaría hablar del partido y no solo de que somos campeones del mundo. Fue una locura, como entrenador me queda el mal sabor de boca de no haberlo cerrado en los 90 minutos. Ahora la sensación es la mejor”.

Optimismo

Hasta en los momentos más duros, Scaloni transmitió positivismo a sus jugadores.

¿Qué transmitió a sus jugadores en los momentos duros del partido?, se le preguntó el domingo 18 de diciembre.

“Siempre optimismo, estábamos jugando bien, por dos situaciones concretas nos empataron. Sabíamos que con nuestro juego tendríamos ocasiones, así fue. Seguimos atacando y cuando llegaron los penales, con un gol a falta de dos o tres minutos, sabíamos que Emiliano (Martínez) irradia positivismo. A nosotros siempre nos sobran tiradores, eso es buenísimo, tener seis o siete. Te inspira confianza y si tu arquero te dice que va a parar dos...”, reflexionó.

Humildad

Se sienta en la misma mesa de Bilardo y Menotti -los otros técnicos campeones argentinos-. ¿Qué siente?

R: “Ojalá lo hayan disfrutado los dos. En la misma mesa no creo. Ellos tienen una carrera y han marcado una época. A mí me vale con que la gente esté contenta. Quiero que la gente lo festeje, pero que también sepa que las cosas un día pueden salir mal. El mensaje es que la gente disfrute, la vida sigue y los problemas seguirán, pero seremos un poco más felices”.

