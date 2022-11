Lanzan una solución que reduce emisiones de gases de efecto invernadero

Por estrategiaynegocios.net

El mayor desafío ambiental al que se enfrenta la humanidad es el calentamiento global y los efectos que este produce en la naturaleza. Las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad humana, generan variaciones en el clima que de manera natural no se producirían.

De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), un calentamiento global de más de 1.5°C causaría fenómenos climáticos extremos con mayor frecuencia y mayor intensidad, dejando repercusiones irreversibles en el medio ambiente.

Para mitigar los efectos del calentamiento global, las soluciones en el mediano y largo plazo están enfocadas a que las actividades humanas limiten y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono (CO2) es el gas de efecto invernadero más conocido; sin embargo, en la lista se encuentran otros que causan un impacto mayor en el medio ambiente. Uno de estos es el hexafloruro de azufre, mejor conocido como SF6, un gas tan potente que atrapa el calor 23.000 veces más que el dióxido de carbono.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), destaca que los gases fluorados, como el SF6, que son utilizados en diversos procesos industriales y en las empresas se les conoce como gases de alto potencial de calentamiento global.

Schneider Electric lanza una nueva gama de celdas de media tensión sostenible. Esta solución llamada SM AirSeT supone un gran avance en materia de sostenibilidad, ya que utiliza aire puro y corte en vacío en lugar de usar el gas SF6. Además, permite a los usuarios aprovechar al máximo las funciones digitales para aprovechar el valor de los datos.

Seis razones para la transición del SF6 al aire puro

1. Respirar aire puro: el SF6 tiene un potencial de calentamiento global 23 mil veces mayor al CO2 y su adecuada gestión puede reducir cerca de un 80% de sus emisiones totales.

2. El aire no requiere reciclaje: no se puede decir lo mismo de los gases artificiales, ya que cuando un equipo de media tensión con SF6 llega al final de su vida útil, el gas deberá recuperarse, reprocesarse y reutilizarse. Un proceso que no siempre se completa con este residuo considerado peligroso debido a los subproductos tóxicos que resultan de las operaciones de corte de corriente. Además, el proceso de recuperación y tratamiento al final de la vida útil resulta ser costoso.

3. El aire es una alternativa con todas las ventajas en comparación con el SF6: manteniendo las dimensiones reducidas y la maniobrabilidad de los equipos de media tensión tradicionales, la nueva tecnología probada y confiable reemplaza al SF6 mediante el uso de una combinación innovadora de corte en vacío y aislamiento en aire.

4. El aire es respetuoso con el medio ambiente y mejora la seguridad: no contiene toxinas, por lo que, en caso de una fuga, no produce ningún tipo de daño. Tampoco representa un riesgo para la integridad de los responsables de la instalación y del reciclaje al final de la vida útil y no requiere normas estrictas de eliminación de equipos para proteger al personal.

5. El uso de aire no conlleva preocupaciones normativas: existe una fuerte presión normativa que puede provenir de políticas nacionales, regionales e internacionales para que las empresas tomen grandes medidas para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.