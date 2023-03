Juan Monge Calderón, líder de una corporación que siembra el futuro

¿Cuál fue la clave para enfrentarse como empresa local al gigante latinoamericano (hoy parte del mayor fabricante mundial de cerveza, Ab InBev), y mantener su liderazgo de mercado? Para Monge fue una combinación de orgullo familiar, buenas estrategias y ejecución, que se tradujeron en una compañía más fuerte y diversificada.

No solo no perdieron participación en el mercado de cerveza, sino que la ganaron. El mercado se dinamizó, creció, y Cervecería Centro Americana fue la gran ganadora. El consumo se disparó, de 20 litros per cápita en mayores de 18 años en el año 2011, a 50 litros de consumo per cápita en la actualidad. Sus ventas, por número de cajas pasaron de 17 millones a casi 50 millones. Fue el resultado de un mercadeo fortalecido, de una defensa del mercado, de nuevos productos, mejoras en la Líder de una corporación que siembra el futuro distribución, sostiene Monge Calderón.