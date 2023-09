Johnson & Johnson cambia su enfoque de negocios y unifica segmentos de tecnología sanitaria y farmacéutica

“Nuestro enfoque exclusivo en soluciones de Innovative Medicine y MedTech nos permite innovar a lo largo de un amplio espectro del cuidado de la salud en una forma que ninguna otra compañía puede”, dijo Joaquín Duato, Chairman of the Board and Chief Executive Officer.

-Más conexión-

Mirando hacia el futuro, los dos segmentos de negocio de la compañía estarán más conectados a la marca Johnson & Johnson. Con el tiempo, Janssen, el segmento farmacéutico de la compañía, transicionará a Johnson & Johnson Innovative Medicine, y el segmento de tecnología médica continuará como Johnson & Johnson MedTech.

Johnson & Johnson Innovative Medicine aplica su ciencia rigurosa con empatía para abordar con confianza los desafíos más complejos en Oncología, Inmunología, Neurociencias, Enfermedades Cardiovasculares, Hipertensión Pulmonar y Retina y para desarrollar los medicamentos potenciales del mañana.

El segmento de tecnología médica está trabajando para resolver los desafíos más urgentes en salud con innovaciones donde confluyen la biología y la tecnología.

Johnson & Johnson MedTech aprovecha su profundo conocimiento en cirugía, ortopedia, visión y soluciones interventivas para desarrollar soluciones en salud que son más inteligentes, menos invasivas y más personalizadas.

-Nueva identidad-

La nueva identidad de marca de Johnson & Johnson se construye en el legado de la Compañía a la vez que moderniza elementos clave para mostrar la innovación en el cuidado de la salud de una manera que sea inclusiva y traiga a la vida la naturaleza cálida y cercana de la Compañía.