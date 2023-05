Johnnie Walker lanza una edición limitada inspirada en la naturaleza de Costa Rica

Por estrategiaynegocios.net

La marca de whisky escocés Johnnie Walker presentó una edición limitada fabricada con tinta creada a partir de la contaminación del aire, con un diseño único inspirado en la naturaleza de San José, Costa Rica.

El diseño de la botella fue creado en colaboración con la tecnología de AIR-INK por el artista costarricense Christian Wedel, conocido por su trabajo relacionado con la naturaleza y el cambio climático. Está inspirada en las plantas originarias del Caribe, la arquitectura de la ciudad de San José y la energía de los parques nacionales, destacando la naturaleza del país y sus raíces naturales.

Jorge Araujo, VP Marketing & Innovation de Diageo Centroamérica y Caribe, expresó que San José fue una de las 11 ciudades a nivel mundial escogidas para formar parte de la colección Keep Walking, Made of My City.

“Existen tan sólo 2,500 botellas disponibles de esta edición limitada, por lo que creemos que sin duda se convertirán en un objeto de colección que recuerde a nuestros consumidores que Johnnie Walker es una marca en constante innovación para reafirmar nuestro compromiso con la sociedad y continuar nuestro legado de progreso”, manifestó Araujo.