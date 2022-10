Hope College: universidad sin barreras para ingresar

Scogin expuso su modelo disruptivo para pagar la educación superior en el ciclo de conferencias del Festival South by Southwest SXSW en mayo de este año. Destacó que así como ha subido el precio de matrículas también lo ha hecho el mercado de préstamos universitarios en Estados Unidos.

Creó Hope Forward, un programa que nació en 2021 con 22 estudiantes. En 2022 arrancó un segundo grupo con menos de 60 alumnos provenientes incluso de Estados Unidos, Honduras, Haití y otros países de América Latina, con la misma visión: pagar después su matrícula universitaria.

Acceder a educación superior en Estados Unidos es para muchos sinónimo de grandes préstamos bancarios y por ende, deudas a largo plazo. Scogin insistió en entrevista con E&N que su meta final es formar a alumnos que piensen en generar un impacto positivo en el mundo.

En lugar de buscar carreras para tener altos salarios, ambiciona que sus estudiantes pensarán diferente y en el tipo de impacto que tendrán en el mundo.

“Debido a que este es un modelo Págalo después, la forma en la que funciona es que los estudiantes se comprometen a contribuir con Hope College una vez que se gradúen. Lo que hacen es pagarlo después. Reciben su educación debido a la generosidad de otros y acuerdan hacer lo mismo: invertir en la educación de otra generación de estudiantes que vendrá después de ellos. Así que una de las metas de este programa es que los graduados de este programa, cuando salgan al mundo, serán una mente generosa (...) No decir: ¿Qué puedo tomar del mundo para hacer mi vida mejor? Si no: ¿Qué puedo darle al mundo para sea un mejor lugar para vivir?”, dice el educador.

CAMBIAR EL MODELO

Matthew subrayó que el modelo de educación superior en Estados Unidos es por hoy muy transaccional, con una visión del alumno como el de un cliente. En palabras de Scogin, esta visión del negocio ha hecho que se deje de pensar primero en la educación.

“Hay miles de instituciones que quieren atraer estudiantes basados en el entretenimiento: piscinas, dormitorios de lujo, etc... suena como a unas grandes vacaciones, pero no es el sentido de ir a la universidad que es la educación. Con Hope Forward nos movemos de esta mente de consumo que es tóxica, nos movemos de esa relación desbalanceada (...) No hay sentido de pertenencia a eso”, comparó el directivo.

Scogin puntualizó: “Hope Forward es un modelo hacia la suscripción a Hope College por el resto de sus vidas. También nos emociona ver cómo (los beneficiarios del programa) van a tomar sus años de educación superior de una forma mucho más seria”.

A finales de agosto, Joe Biden anunció que su gobierno perdonará US$10.000 de la deuda estudiantil por solicitante, una medida que significa un respiro para los 43 millones de jóvenes endeudados que cargan con préstamos estudiantiles desde que se graduaron de la universidad. “El promedio de deuda por préstamo estudiantil es US$40.000 y ese número crece cada año. Parece fuera de control. Han subido el precio de las matrículas y la deuda por crédito estudiantil”, reforzó Scogin.

Tomó de referencia los estudios de Raj Chetty, economista de la Universidad de Harvard, quien afirma que los estudiantes que vienen de diferentes estatus socioeconómicos, pero que estudian en la misma universidad, tienen similares oportunidades una vez que se gradúan. “Significa que la educación superior es el gran igualador, es la solución para resolver la desigualdad de ingresos”.

Hope también tomó de referencia los estudios de La ciencia del bienestar: practicar la generosidad y la gratitud, ayudar a otros. “Nos emociona saber que tendremos una base de exalumnos comprometidos con ser donantes. Vamos a hacerlos vivir cuatro años hablando de qué significa dar. Y sobre qué significa ser un ciudadano generoso del mundo”.

Scogin explicó que los beneficiarios pasan por múltiples trabajos y servicios para servirle a la comunidad. “El modelo de esto es cómo funciona el crowdfunding, donde nuestros graduados ayudan a realizar crowdfunding para otros estudiantes. Para que así seamos una comunidad que se cuida a sí misma (...) Así que sí, les insistimos en esta mentalidad generosa a nuestros estudiantes mientras están acá, para que así continúen en el resto de sus vidas”.