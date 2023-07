Google pone a prueba su herramienta con inteligencia artificial para redactar noticias

POR AFP

Google está trabajando con importantes medios de comunicación el diseño de una herramienta basada en inteligencia artificial (IA) que ayude a los periodistas a informar y redactar sus historias, anunció el gigante tecnológico este jueves.

El diario estadounidense The New York Times fue el primero en revelar este proyecto, en el que colabora junto a The Washington Post y The Wall Street Journal en los ensayos del nuevo producto.