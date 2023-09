Google llegó para revolucionar el internet hace 25 años

Trabajando desde su dormitorio universitario, crearon un motor de búsqueda que utilizaba los vínculos para determinar la importancia de las páginas individuales en la World Wide Web. Lo llamaron Backrub, que luego sería Google (el 4 de septiembre de 1998).

Hasta ese momento solo estaban los buscadores: Yahoo, Excite o Lycos, con algoritmos muy sencillos o casi inexistentes.

Este nuevo nombre, el cual se mantiene, viene de una expresión matemática (el número 1 seguido de 100 ceros) que reflejaba perfectamente la misión de Larry y Sergey de organizar la información del mundo para que fuera accesible y útil para todos.

En los años siguientes, Google acaparó la atención no solo de la comunidad académica, sino también de los inversores de Silicon Valley. En agosto de 1998, el cofundador de Sun, Andy Bechtolsheim, les dio a Larry y Sergey un cheque por US$ 100.000. Ese fue el nacimiento oficial de Google Inc, el 4 de septiembre de ese mismo año.