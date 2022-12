Gasto de consumo en Qatar 2022 cerca de superar el total de 2018

Por estrategiaynegocios.net

Visa publicó los datos de gastos con sus tarjetas para todos los estadios oficiales de la Copa Mundial de la FIFA desde el inicio del torneo hasta la fase de partidos de grupos el 2 de diciembre.

Según los datos, el gasto de consumo (en valor) en Qatar 2022 está cerca de superar el gasto total de toda la Copa Mundial de 2018 (89 %) y ya superó el gasto total de la Copa de 2014 (192 %). Los datos también revelaron que más del 94 % de las transacciones han sido sin efectivo y el 88 % de las transacciones fueron sin contacto.

“Para Qatar 2022, Visa habilitó más terminales de pago en estadios oficiales que nunca antes y estamos probando algunas nuevas maneras innovadores de pagar en todo Qatar, para que el momento de pago sea más ágil y que fanáticos puedan disfrutar el momento y seguir enfocados en el juego,” dijo Saeeda Jaffar, vicepresidenta sénior y gerente general, Gulf Cooperation Council, Visa.

Entre el inicio del torneo el 20 de noviembre hasta el último partido de la fase de grupos el 2 de diciembre, el 70 % de todo el gasto de consumo en valor en venues oficiales de la Copa Mundial se hizo con tarjetas Visa emitidas internacionalmente, con Estados Unidos a la cabeza (18 %), seguido por México (9 %) y Arabia Saudita (8 %).

El monto promedio de transacción dentro del estadio para todos los partidos durante la fase de grupos del torneo fue de US$23. Durante todos los partidos, las principales tres categorías de gasto fueron: mercancía (47%), bebidas y comida (36 %) y boletos (11 %).

El estadio Al Janoub tuvo la mayor cantidad de pagos sin contacto (91 %) y el partido con la mayor cantidad de pagos sin contacto fue Polonia vs. Arabia Saudita (96 %).

El estadio Lusail Stadium lideró en cantidad total de transacciones de pago durante la fase de grupos, con el 22 % del volumen de pagos siendo por transacciones realizadas con tarjetas Visa emitidas en Qatar vs el 78 % por transacciones realizadas con tarjetas Visa emitidas en otros países.

El estadio Stadium 974 tuvo el mayor monto promedio de transacción (US$25), con un promedio total de US$15 en compras de bebidas y comida, y US$80 en promedio en compras de mercancías.

El mayor volumen de transacciones de pago en el estadio fue durante el partido Arabia Saudita vs. México el 30 de noviembre, seguido por el partido Argentina vs. México el 26 de noviembre. Los tarjetahabientes mexicanos gastaron casi cuatro veces más que los tarjetahabientes argentinos (29 % y 8 %, respectivamente).

El partido con el mayor monto promedio de transacción fue Estados Unidos vs. Irán el 29 de noviembre (US$29), con un promedio total de US$14 en compras de bebidas y comida, y US$89 en promedio en compras de mercancías.

Los 5 partidos con más gasto fueron: Arabia Saudita vs. México: 5,1 % del gasto total; Argentina vs. México 4,7 % del gasto total; Camerún vs. Brasil 3,7 %; Portugal vs. Uruguay 3,6 %; Qatar vs. Ecuador 3,6 %.

Para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, Visa es el socio de tecnología de pagos exclusivo en todos los estadios donde se aceptan tarjetas de pago. En las más de 5.300 terminales de pago sin contacto en los estados oficiales de la FIFA, los fanáticos pueden pagar con tarjetas Visa de crédito, tarjetas Visa de débito o tarjetas Visa de regalo precargadas disponibles.