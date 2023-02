Estuardo Ortiz: El centroamericano que conquista cielos en el Sur

Entrevista por José A. Barrera – Revista Estrategia & Negocios

El nombre de Estuardo Ortiz está ligado a la industria de la aviación en Centroamérica desde hace casi dos décadas, tiempo en el que lideró complejos proyectos de expansión, pero ninguno tan retador como el de poner a volar de cero a una nueva aerolínea en Suramérica.

El guatemalteco aceptó el reto de asumir el desarrollo de una nueva compañía en 2016, que para cuando inició su labor solo tenía el nombre de “Transportes Futuro”, un proyecto empujado por el fondo de inversión Índigo Partners que apostó por el mercado chileno para establecer una ultra low cost.

“Yo empecé la empresa el 25 de julio del 2016 en ‘azulito’. En ese momento no había nada, no había nadie, no había más que un Excel y un plan de negocio”, dijo Ortiz, CEO y fundador de la compañía, la que ahora, comercialmente, tiene el nombre de JetSMART y se ha consolidado como un importante jugador en el competitivo mercado suramericano, donde tiene operaciones domésticas en Chile, Argentina y Perú, además de rutas internacionales a aeropuertos en Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia.